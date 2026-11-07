Два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы

Министерство обороны Молдовы сообщило 7 ноября о двух случаях вторжения в воздушное пространство страны объектами типа аэростата. Нарушение границы произошло в субботу.



По данным министерства, первый случай был зафиксирован 7 ноября в 09:15. Аэростат пролетел над территорией Молдовы в районе села Мошаны Дрокиевского района.

В 09:22 он покинул воздушное пространство страны вблизи села Елизаветовка того же района.

Второй случай зарегистрировали в 10:35. Еще один воздушный шар незаконно пересек государственную границу со стороны украинской Винницы в направлении села Трифауцы Сорокского района.

Уже в 10:36 объект покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Руслановка того же района.

В министерстве обороны Молдовы сообщили, что Центр воздушных операций продолжает следить за ситуацией в воздушном пространстве страны.

Об этом пишет NewsMaker.

Напомним, что Конструкторское бюро «Украинский Мариуполь» начало серийное производство авиационного беспилотника «Мара», который работает в связке с логистическим аэростатным комплексом «Балун».

Россия рассматривает возможность использования аэростатов для транспортировки беспилотников и авиационных боеприпасов в зоне боевых действий. К такому решению оккупанты прибегают на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по складам, нефтебазам и логистическим маршрутам врага.



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