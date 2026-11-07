Два аеростати порушили повітряний простір Молдови

0:00 / 0:00

Міністерство оборони Молдови повідомило 7 листопада про два випадки порушення повітряного простору країни об’єктами типу аеростата. Порушення кордону відбулося у суботу.



За даними міністерства, перший випадок зафіксували 7 листопада о 09:15. Аеростат пролетів над територією Молдови в районі села Мошани Дрокіївського району.

О 09:22 він покинув повітряний простір країни поблизу села Єлизаветівка того ж району.

Другий випадок зареєстрували о 10:35. Ще одна повітряна куля незаконно перетнула державний кордон з боку української Вінниці в напрямку села Трифауци Сорокського району.

Вже о 10:36 об’єкт покинув повітряний простір Молдови поблизу села Русланівка того ж району.

У міністерстві оборони Молдови повідомили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за ситуацією в повітряному просторі країни.

Про це пише NewsМaker.

Нагадаємо, що кКонструкторське бюро «Український Маріуполь» розпочало серійне виробництво літакового безпілотника «Мара», який працює у зв’язці з логістичним аеростатним комплексом «Балун».

Росія розглядає можливість використання аеростатів для транспортування безпілотників та авіаційних боєприпасів у зоні бойових дій. До такого рішення окупанти вдаються на тлі регулярних ударів Сил оборони України по складах, нафтобазах та логістичних маршрутах ворога.



Читай нас у