7 listopada w łotewskim mieście Jekabpils odbywa się protest, którego uczestnicy wzywają do wstrzymania tranzytu zboża z Rosji i tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy przez ten kraj, ponieważ formalnie jest to zboże skradzione ukraińskim rolnikom.



Uczestnicy akcji „Nie dla krwawego zboża!” z plakatami i flagami domagają się całkowitego wstrzymania tranzytu rosyjskiego zboża przez terytorium Łotwy.

W proteście bierze udział ponad 300 osób i około 200 pojazdów. Oprócz własnych samochodów osobowych udekorowanych flagami Łotwy i Ukrainy aktywiści wykorzystali maszyny rolnicze, traktory i samochody ciężarowe.

W akcji wziął również udział premier Łotwy Andris Kulbergs, który wielokrotnie potwierdzał swoje stanowisko „Nie dla krwawego rosyjskiego zboża!”.

Przed protestującymi przyznał, że obecnie nie da się całkowicie wstrzymać tego tranzytu, ponieważ w Unii Europejskiej (UE) nie osiągnięto jednomyślności w tej sprawie, a samodzielne podjęcie decyzji może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje gospodarcze dla kraju, w tym sankcje, które mogą dotknąć również łotewskich rolników.

Kulbergs przypomniał, że wszystkie kraje bałtyckie poruszają na szczeblu UE kwestię zakazu tranzytu „krwawego zboża z Rosji”.

Według danych łotewskiej służby dochodów państwowych (VID) w ciągu 10 miesięcy bieżącego roku tranzyt zboża z Rosji przez Łotwę wzrósł 3,1-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Informację tę podaje agencja Ukrinform.

Przypomnijmy, że izraelscy importerzy nie kupują już zboża, jeśli istnieje podejrzenie, że zostało ono nielegalnie wywiezione z Ukrainy. Stwierdził to nowy ambasador Izraela, Roi Rosenblit, komentując sprawę ukraińskiego zboża w porcie w Hajfie.

Rosyjski dyktator Władimir Putin polecił rządowi rozpocząć skup zboża od rosyjskich rolników do państwowego funduszu interwencyjnego. Dzieje się to w kontekście problemów logistycznych oraz spadku popytu eksportowego na rosyjskie zboże.