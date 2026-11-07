В Латвии проходят протесты против транзита зерна из России

В латвийском городе Екабпилс 7 ноября проходит акция протеста с призывом остановить транзит через страну зерна из России и временно оккупированных украинских территорий, поскольку формально это зерно, похищенное у украинских фермеров.



Участники акции «Нет кровавому зерну!» с плакатами и флагами требуют полностью прекратить транзит российского зерна через территорию Латвии.

В протесте принимают участие более 300 человек и около 200 единиц техники. Помимо украшенных флагами Латвии и Украины собственных легковых автомобилей, активисты привлекли сельскохозяйственную технику, тракторы и грузовые автомобили.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, который неоднократно подтверждал свою позицию «Нет кровавому российскому зерну!», также принял участие в акции.

Перед протестующими он признал, что в настоящее время полностью прекратить этот транзит невозможно, поскольку в Европейском союзе (ЕС) не достигнуто единодушия по этому вопросу, а единоличное принятие решения может привести к негативным экономическим последствиям для страны, в том числе к штрафным санкциям, которые могут коснуться и латвийских аграриев.

Кулбергс напомнил, что все страны Балтии на уровне ЕС поднимают вопрос о запрете транзита «кровавого зерна из России».

По данным службы государственных доходов Латвии (VID), за 10 месяцев этого года транзит зерна из России через Латвию вырос в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает Укринформ.

Напомним, что израильские импортеры больше не покупают зерно, если возникает подозрение, что оно было незаконно вывезено из Украины. Об этом заявил новый посол Израиля Рои Розенблит, комментируя историю с украинским зерном в порту Хайфы.

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству начать закупку зерна у российских аграриев в государственный интервенционный фонд. Это происходит на фоне проблем с логистикой и сокращением экспортного спроса на российское зерно.