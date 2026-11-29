Student z Ukrainy, który podpalił się w Warszawie, był zamknięty w sobie i miał problemy z nauką. Incydent jest badany jako doprowadzenie do samobójstwa.

Informację tę podaje „Rzeczpospolita”, powołując się na źródła zaznajomione ze wstępnymi wynikami śledztwa.

Poszkodowany jest programistą i posiada polski numer PESEL. Według rozmówcy gazety, w drodze do szpitala młody człowiek powiedział, że mieszka w Polsce od czterech lat, a jego rodzina pozostała na Ukrainie.

Przy nim znaleziono spaloną legitymację studencką Politechniki Wrocławskiej. Miał zostać z niej skreślony z powodu systematycznych nieobecności na zajęciach. Ostatnio chłopak studiował na Politechnice Częstochowskiej i mieszkał w akademiku, gdzie również groziło mu skreślenie z listy studentów z powodu problemów z nauką.

Mieszkańcy akademika poinformowali policję, że był on osobą zamkniętą w sobie, nie zbliżał się do innych studentów i pasjonował się grami komputerowymi. Współlokator zauważył, że młody człowiek grał przez całe noce, a w ciągu dnia nadrabiał zaległości w spaniu, co prawdopodobnie doprowadziło do opuszczania zajęć.

Źródło: publikacja dziennika Rzeczpospolita.

Wcześniej polskie media informowały, że wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według informacji polskich mediów poszkodowany jest obywatelem Ukrainy.

Ukrainiec podpalił się w Warszawie z powodu nierównego traktowania Polaków i Ukraińców.

Ukrainiec, który podpalił się w Polsce, przebywa na oddziale intensywnej terapii — poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

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