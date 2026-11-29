Polski skoczek narciarski Kacper Tomasiak nie awansował do drugiej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Ruce. W pierwszej próbie 19-letni zawodnik skoczył 119,5 metra, zajął 34. miejsce i zakończył udział w zawodach, informuje Interia Sport.

Ocena skoku

Po występie Tomasiak powiedział Eurosportowi, że jego zdaniem odbicie z progu było normalne. Jednocześnie od połowy lotu zaczął tracić wysokość. Zawodnik zaznaczył, że musi przeanalizować skok wspólnie z trenerem, aby zrozumieć, czy popełnił istotny błąd.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki wiatrowe

Według publikacji w niedzielę na skoczni w Ruce panowały trudniejsze warunki wiatrowe niż dzień wcześniej. Jury ustawiło niski próg startowy, a gdy wiatr pod narty słabł lub stawał się boczny, zawodnikom trudniej było uzyskać dobrą odległość. Tomasiak nie tłumaczył nieudanej próby warunkami pogodowymi.

To drugi raz od początku sezonu, gdy polski skoczek nie zakwalifikował się do drugiej serii. Wcześniej zdarzyło się to podczas sobotniego konkursu w Lillehammer. Jednocześnie w sobotnich zawodach w Ruce Tomasiak zajął 15. miejsce.

Czytaj nas na