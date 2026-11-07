Кибератака поразила компанию, отвечающую за строительство туннеля между Австрией и Италией

Компания BBT SE, отвечающая за проект Бреннерского базового туннеля между Австрией и Италией, подтвердила кибератаку. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на газету Tiroler Tageszeitung.

Под подозрением находится группа Everest

По данным издания, к атаке может быть причастна русскоязычная хакерская группировка Everest. Ее связывают с международной сетью кибервымогательства. Согласно анализу американской компании по кибербезопасности ZeroFox, на который ссылается издание, группировка похищает конфиденциальные данные, угрожает их обнародованием и вымогает деньги у пострадавших.

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Операционные процессы не пострадали

В BBT SE заявили, что после обнаружения атаки сразу изолировали заражённый источник данных и сообщили в соответствующие органы. Компания не стала отвечать на вопросы о возможных переговорах с хакерами или выплате средств. По ее текущей оценке, кибератака не повлияла на операционные процессы проекта. BBT SE продолжает выяснять детали инцидента, а лица, ответственные за атаку, пока не идентифицированы.

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