Бывший руководитель немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, которого европейские правоохранительные органы подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, утверждал, что принимал участие в операции, приведшей к отставке бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца. По его словам, ключевую роль в этом сыграл изъятие телефона одного из ближайших соратников австрийского политика.

Как пишет британское издание, соответствующие сообщения Ян Марсалек отправлял Орлину Русеву — руководителю шпионской сети, действовавшей с территории Великобритании. Переписка была обнаружена среди материалов масштабного расследования деятельности группы, собиравшей информацию в интересах России.

22 октября 2021 года, примерно через две недели после объявления Себастьяном Курцем об отставке, Марсалек написал Русеву, что им удалось «успешно устранить» австрийского канцлера.

По его утверждению, этого удалось добиться благодаря изъятию мобильного телефона человека, который якобы отвечал за тайное финансирование избирательной кампании Курца.

Марсалек также прислал собеседнику ссылку на публикацию о коррупционных обвинениях в адрес бывшего канцлера и информацию о телефоне Томаса Шмида — бывшего генерального секретаря Министерства финансов Австрии и одного из ближайших соратников политика.

По словам Марсалека, именно информация с этого устройства сыграла решающую роль в политическом падении Курца. В материалах австрийского расследования, на которые ссылается The Telegraph, указано, что Марсалек признал перед Русевым свое участие в изъятии телефона.

В то же время в этой истории есть важная деталь: телефон Томаса Шмида изъяли ещё в ноябре 2019 года — почти за два года до заявления Марсалека. Переписка, найденная на устройстве, впоследствии стала важным доказательством в нескольких антикоррупционных расследованиях в Австрии.

Себастьян Курц объявил об отставке 9 октября 2021 года. Он возглавлял австрийское правительство, а впервые пришёл к власти в 2017 году в возрасте 31 года, став одним из самых молодых глав правительств в мире.

Политический кризис развернулся после того, как австрийская прокуратура начала расследование в отношении Курца и его окружения. Речь шла о подозрениях в злоупотреблении доверием, взяточничестве и использовании государственных средств для обеспечения положительного освещения деятельности политика в средствах массовой информации.

6 октября 2021 года правоохранительные органы провели обыски в канцелярии канцлера, штаб-квартире Австрийской народной партии и Министерстве финансов. Среди материалов, которые интересовали следователей, была переписка Курца с Томасом Шмидом.

Сам бывший канцлер отрицал обвинения и называл их безосновательными. Во время объявления об отставке он объяснил свое решение желанием избежать политического хаоса в стране.

По информации The Telegraph, Курц отказался комментировать новые заявления Марсалека и оценки следователей. Собеседники издания из его окружения рассказали, что бывший канцлер считал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными. Возможный российский след в этой истории, по их словам, стал для него неожиданностью.

Ян Марсалек — бывший топ-менеджер немецкой финансово-технологической компании Wirecard. Её банкротство летом 2020 года стало одним из крупнейших корпоративных скандалов в Германии. После раскрытия масштабных финансовых махинаций Марсалек исчез и с тех пор находится в международном розыске.

Британские правоохранительные органы установили, что он поддерживал связь с Орлином Русевым, который руководил группой болгарских агентов. По данным обвинения, Марсалек выступал посредником между участниками сети и российскими разведывательными службами, а Русев получал от него задания.

В феврале 2023 года британская полиция задержала участников группировки и изъяла значительный массив доказательств. Среди них были более 200 тысяч сообщений, электронные устройства, средства слежения, скрытые камеры и поддельные документы.

Группа выполняла задачи по разведке и слежке за людьми, представлявшими интерес для российского государства. Среди целей были журналисты-расследователи, противники Кремля и военные объекты.

12 мая 2025 года британский суд приговорил всех шестерых участников шпионской сети. Орлин Русев получил 10 лет и восемь месяцев лишения свободы. Сам Ян Марсалек остался на свободе.

Британские прокуроры заявляли, что на момент переписки с Русевым Марсалек находился в Москве и выполнял задания преимущественно для Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

В то же время заявления Марсалека о его роли в политическом падении австрийского канцлера пока не подтверждены независимыми доказательствами.

Австрийское издание Der Standard, которое также ознакомилось с подробностями расследования The Telegraph, обращает внимание на отсутствие независимых доказательств причастности Марсалека к изъятию телефона Томаса Шмида.

Кроме того, из сообщений неясно, кого именно Марсалек имел в виду, когда писал о человеке, который некоторое время работал «на нас»: компанию Wirecard или российскую разведку.

Есть и важный временной нюанс: Марсалек хвастался успехом операции уже после того, как информация об изъятии устройства и его содержимом стала достоянием общественности.

Таким образом, переписка свидетельствует о том, что Марсалек приписывал себе участие в событиях, предшествовавших отставке Курца, однако сама по себе не доказывает организованной российскими спецслужбами операции по устранению австрийского канцлера. Австрийские следователи продолжают проверять обстоятельства этой истории.

Об этом свидетельствует эксклюзивное расследование The Telegraph.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров лично пригласил Яна Марсалека, мошенника и шпиона ГРУ, инвестировать в криптовалюту TON.

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