德国Wirecard公司前负责人扬·马萨莱克——欧洲执法部门怀疑其与俄罗斯情报机构有合作—— 声称自己参与了一项导致奥地利前总理塞巴斯蒂安·库尔茨辞职的行动。据他称，其中关键在于查获了这位奥地利政界人士最亲密的盟友之一的手机。

据英国媒体报道，扬·马萨莱克将相关消息发送给了奥琳·鲁塞娃——一个以英国为据点运作的间谍网络的负责人。这些通信记录是在针对该集团的大规模调查材料中被发现的，该集团曾为俄罗斯收集情报。

2021年10月22日，即塞巴斯蒂安·库尔茨宣布辞职约两周后，马萨莱克给鲁塞娃发消息称，他们已“成功扳倒”了这位奥地利总理。

据他称，这是通过查获一名据称负责库尔茨竞选活动秘密资金的人的手机而实现的。

马萨莱克还向对方发送了一篇关于前总理腐败指控的报道链接，以及有关托马斯·施密德手机的信息——施密德曾任奥地利财政部秘书长，也是该政客最亲密的盟友之一。

据马萨莱克称，正是该设备中的信息在库尔茨的政治垮台中起到了决定性作用。《每日电讯报》援引的奥地利调查材料显示，马萨莱克曾向鲁塞夫承认自己参与了手机的查扣。

与此同时，此事还有一个重要细节：托马斯·施密德的手机早在2019年11月就被扣押了——这比马萨莱克的通报早了近两年。 该设备中发现的通信记录，后来成为奥地利多起反腐败调查中的关键证据。

塞巴斯蒂安·库尔茨于2021年10月9日宣布辞职。他曾领导奥地利政府，并于2017年以31岁之龄首次执政，成为当时全球最年轻的政府首脑之一。

在奥地利检方对库尔茨及其亲信展开调查后，一场政治危机随之爆发。 调查涉及涉嫌背信、受贿以及挪用公款以确保媒体对该政客活动进行正面报道。

2021年10月6日，执法部门对总理办公室、奥地利人民党总部以及财政部进行了搜查。调查人员关注的材料中，包括库尔茨与托马斯·施密德之间的通信记录。

这位前总理本人否认了这些指控，并称其毫无根据。在宣布辞职时，他解释说，做出这一决定是为了避免国内陷入政治混乱。

据《每日电讯报》报道，库尔茨拒绝就马萨莱克的新说法以及调查人员的评估发表评论。该报采访的其身边人士透露，这位前总理认为针对他的指控是出于政治动机。 据称，此事中可能存在的俄罗斯线索对他来说颇为意外。

扬·马萨莱克是德国金融科技公司Wirecard的前高管。该公司于2020年夏季破产，成为德国史上最大的企业丑闻之一。 在大规模财务欺诈行为被揭露后，马萨莱克销声匿迹，此后一直处于国际通缉状态。

英国执法部门查明，他曾与奥林·鲁塞夫保持联系，后者曾领导一个保加利亚间谍团伙。 据检方指控，马萨莱克是该网络成员与俄罗斯情报机构之间的中间人，而鲁塞夫则从他那里接收任务。

2023年2月，英国警方逮捕了该团伙成员，并查获了大量证据。其中包括超过20万条消息、电子设备、监控设备、隐藏摄像头和伪造文件。

该组织负责对俄罗斯政府感兴趣的人员进行情报收集和跟踪监视。目标包括调查记者、克里姆林宫的反对者以及军事设施。

2025年5月12日，英国法院对该间谍网络的全部六名成员作出判决。奥林·鲁塞夫被判处10年零8个月有期徒刑。扬·马萨莱克本人则未被羁押。

英国检方称，在与鲁塞夫通信期间，马萨莱克身处莫斯科，主要为俄罗斯联邦安全局（FSB）执行任务。

与此同时，马萨莱克关于其在奥地利总理下台事件中所扮演角色的说法，目前尚未得到独立证据的证实。

同样查阅了《每日电讯报》调查细节的奥地利媒体《标准报》（Der Standard）指出，目前尚无独立证据证明马萨莱克参与了托马斯·施密德手机被扣押一事。

此外，从相关报道中无法明确马萨莱克在提及曾“为我们”工作过一段时间的人时，究竟指的是Wirecard公司还是俄罗斯情报机构。

还有一个重要的时间细节：马萨莱克是在手机被扣押及其内容被公开之后，才吹嘘此次行动取得成功的。

因此，这些通信虽然表明马萨莱克自诩参与了库尔茨辞职前的相关事件，但本身并不能证明俄罗斯特工机构曾策划过针对奥地利总理的暗算行动。 奥地利调查人员仍在核查此事的具体情况。

《每日电讯报》的独家调查证实了这一点。

此前，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫曾亲自邀请扬·马萨莱克——一名诈骗犯兼格鲁乌间谍——投资TON加密货币。

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