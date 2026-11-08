法国正在为“阵风”战斗机研制ASN4G高超音速核导弹

法国已启动其核航空力量现代化进程的新阶段。升级后的系统将以阵风F5战斗机和未来型ASN4G巡航导弹为核心，后者将取代现役的ASMPA-R导弹。

该导弹由MBDA公司受法国国防装备总局（DGA）委托研发，预计将于2035年左右正式列装。

ASN4G导弹的载机将包括空天部队的阵风战斗机，以及法国海军的阵风M舰载战斗机。

现代化改装后的阵风F5型战机将配备新型RBE2-XG雷达、改进型SPECTRA F5电子战系统以及升级版数据交换系统。 此外，该战机还将能够与未来型低可探测性战斗无人机协同作战，以协助突破现代防空系统。该战斗机的认证工作计划于2033年左右完成。

ASN4G的主要特点在于能够达到超过5马赫的超音速，并在飞行中进行机动。这将使现代防空系统拦截该导弹的难度大大增加。 与此同时，该导弹的精确射程、重量以及核弹头的当量仍属机密。

法国空天军预计将于2027年仅接收两架新型阵风战斗机，同时将更多幻影2000-5战机退役。 现有战斗机机队的使用率已比计划水平高出15%以上。

在终止与德国、西班牙合作的未来作战航空系统（FCAS）项目后，法国将在国家计划框架内研发新一代战斗机未来战斗机（ACF）。 法国空天部队参谋长杰罗姆·贝朗热在巴黎国民议会国防委员会的听证会上表示，新型战机预计将于2040年起执行常规作战任务。

在BASEX演习期间，法国空天军在波-比利牛斯机场部署了三架阵风战斗机，并在迪纳尔机场部署了两架CN235运输机。

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