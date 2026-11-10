一艘搭载俄罗斯产柴油机的油轮在美国以400英里外调头——彭博社

一艘正在向美国运输俄罗斯柴油的油轮Agioi Fanendes号突然改变航向，开始远离美国海岸。

该船在距离纽约约400海里处调转了航向。船上载有约4万吨超低硫柴油——近30万桶。

据彭博社报道，自11月9日起，该油轮一直沿锯齿状航线航行。 该船于10月底从俄罗斯普里莫尔斯克港启航后，最初将纽约设为目的地，但随后将其更改为“执行订单”。

该船舶的管理公司解释称，卸货港口目前尚未确定。

此前，俄罗斯曾宣布根据弗拉基米尔·普京与唐纳德·特朗普之间的协议，已向四艘油轮装载了运往美国的柴油。

来源：彭博社

两艘载有俄罗斯柴油且受制裁的油轮，最初申报的目的地是美国东海岸，现已更改航线。其中一艘正驶往巴西，另一艘则驶向地中海。

美国总统唐纳德·特朗普的政府正试图说服美国企业接收这些已经穿越大西洋的俄罗斯柴油燃料。 然而，企业即使面对大幅折扣也并不急于接受，担心会面临法律后果和声誉损失。

在国会中期选举当天，美国民众面临着创纪录的汽油和柴油价格。普通汽油的平均价格达到每加仑4.15美元，柴油则达到6.29美元。 据布朗大学研究人员估算，自与伊朗开战以来，燃油价格上涨已使美国消费者多支付了约1510亿美元。

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