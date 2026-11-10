Танкер с российским дизельным двигателем развернулся в 400 милях от США — Bloomberg

Танкер Agioi Fanendes, перевозящий российское дизельное топливо в США, неожиданно изменил курс и начал удаляться от американского побережья.

Судно развернулось примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. На его борту находится около 40 тысяч тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы — почти 300 тысяч баррелей.

По данным Bloomberg, с 9 ноября танкер движется по зигзагообразному маршруту. Сначала после выхода из российского порта Приморск в конце октября он указывал Нью-Йорк в качестве пункта назначения, однако впоследствии изменил его на «для выполнения заказов».

В компании-управляющей судном пояснили, что порт разгрузки пока не подтвержден.

Ранее Россия заявляла о загрузке четырёх танкеров дизельным топливом для США в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Источник: Bloomberg

Два танкера, попавшие под санкции и перевозящие российский дизель, которые сначала указали в качестве пункта назначения восточное побережье США, изменили маршруты. Один из них направляется в Бразилию, другой — в Средиземное море.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские компании принять партии российского дизельного топлива, которые уже следуют через Атлантический океан. Однако бизнес не спешит соглашаться даже на значительные скидки, опасаясь юридических последствий и репутационных потерь.

В день промежуточных выборов в Конгресс американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин и дизельное топливо. Средняя стоимость галлона обычного бензина достигла 4,15 доллара, а дизельного топлива — 6,29 доллара. По оценкам исследователей Университета Брауна, с начала войны с Ираном подорожание топлива обошлось американским потребителям примерно в 151 миллиард долларов.

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