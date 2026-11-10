Tankowiec Agioi Fanendes, przewożący rosyjskie paliwo dieslowe do Stanów Zjednoczonych, niespodziewanie zmienił kurs i zaczął oddalać się od amerykańskiego wybrzeża.

Statek zawrócił około 400 mil morskich od Nowego Jorku. Na jego pokładzie znajduje się około 40 tysięcy ton oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki — prawie 300 tysięcy baryłek.

Według danych agencji Bloomberg od 9 listopada tankowiec porusza się trasą zygzakowatą. Początkowo, po opuszczeniu rosyjskiego portu Primorsk pod koniec października, jako miejsce docelowe wskazywał Nowy Jork, jednak później zmienił je na „w celu realizacji zamówień”.

W firmie zarządzającej statkiem wyjaśniono, że port rozładunku nie został jeszcze potwierdzony.

Wcześniej Rosja ogłosiła załadunek czterech tankowców olejem napędowym przeznaczonym dla Stanów Zjednoczonych, zgodnie z ustaleniami między Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem.

Źródło: Bloomberg

Dwa objęte sankcjami tankowce z rosyjskim olejem napędowym, które początkowo podały jako miejsce przeznaczenia wschodnie wybrzeże USA, zmieniły trasy. Jeden z nich płynie do Brazylii, a drugi – na Morze Śródziemne.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje przekonać amerykańskie firmy do przyjęcia partii rosyjskiego oleju napędowego, które już płyną przez Ocean Atlantycki. Jednak przedsiębiorcy nie spieszą się z wyrażeniem zgody nawet na znaczne rabaty, obawiając się konsekwencji prawnych i utraty reputacji.

W dniu wyborów uzupełniających do Kongresu Amerykanie zmierzyli się z rekordowymi cenami benzyny i oleju napędowego. Średnia cena galona zwykłej benzyny osiągnęła 4,15 dolara, a oleju napędowego – 6,29 dolara. Według szacunków naukowców z Uniwersytetu Browna od początku wojny z Iranem droższe paliwo kosztowało amerykańskich konsumentów około 151 miliardów dolarów.

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