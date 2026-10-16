Франція отримає лише два Rafale у 2027 році — AeroTime

Повітряно-космічні сили Франції розраховують отримати у 2027 році лише два нові винищувачі Rafale, одночасно виводячи з експлуатації додаткові Mirage 2000-5. Наявний парк бойових літаків уже використовується більш ніж на 15% вище за запланований рівень, повідомляє AeroTime.

Про навантаження на авіацію 14 жовтня 2026 року на слуханнях у Комітеті з оборони Національних зборів заявив начальник штабу Повітряно-космічних сил Франції генерал Жером Белланже. За його словами, до літа 2026 року близько 80% французьких винищувачів одночасно залучали до навчань сил ядерного стримування, операцій на Близькому Сході, завдань на східному фланзі НАТО, навчань у Кот-д’Івуарі та постійного контролю повітряного простору.

Закупівлі та модернізація Rafale

Проєкт оборонного бюджету Франції на 2027 рік передбачає 4,4 млрд євро зобов’язань і 1,8 млрд євро платіжних асигнувань на закупівлю та модернізацію Rafale, зокрема на розробку стандарту F5. Водночас Белланже вважає, що наступний закон про військове планування має переглянути загальну чисельність парку винищувачів.

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У травні 2026 року він також заявляв Сенату про потребу в додаткових Rafale до введення F5 в експлуатацію у 2033 році, навіть якщо для цього доведеться закуповувати літаки стандарту F4. Значного оперативного етапу розвитку Rafale F5 очікують приблизно у 2035 році.

Дрони та протиповітряна оборона

Франція планує збільшити свої оперативні можливості за допомогою бойових дронів, що взаємодіють із пілотованою авіацією. Однак Белланже наголосив, що вони не можуть замінити пілотовані винищувачі у співвідношенні один до одного. Влітку 2027 року Повітряно-космічні сили мають отримати перші далекобійні ударні дрони одноразового застосування MBDA DELUGE, відомі на французькій службі як Durandal. Вони мають стати основою нової ескадрильї бомбардувальних і розвідувальних дронів.

Також Франція у 2027 році має отримати першу систему протиповітряної оборони SAMP/T NG. До 2030 року очікується постачання 10 таких систем і дев’яти систем VL MICA. Окремо військові планують створити ескадрилью дронів-перехоплювачів, розгорнути ще чотири системи протидії безпілотникам PARADE та інтегрувати лазерну технологію HELMA-P.

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