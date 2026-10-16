Франция получит лишь два Rafale в 2027 году — AeroTime

Воздушно-космические силы Франции рассчитывают получить в 2027 году лишь два новых истребителя Rafale, одновременно выводя из эксплуатации дополнительные Mirage 2000-5. Имеющийся парк боевых самолетов уже используется более чем на 15% выше запланированного уровня, сообщает AeroTime.

О нагрузке на авиацию 14 октября 2026 года на слушаниях в Комитете по обороне Национального собрания заявил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланже. По его словам, к лету 2026 года около 80% французских истребителей одновременно были задействованы в учениях сил ядерного сдерживания, операциях на Ближнем Востоке, задачах на восточном фланге НАТО, учениях в Кот-д’Ивуаре и постоянном контроле воздушного пространства.

Закупки и модернизация Rafale

Проект оборонного бюджета Франции на 2027 год предусматривает 4,4 млрд евро обязательств и 1,8 млрд евро платежных ассигнований на закупку и модернизацию Rafale, в том числе на разработку стандарта F5. В то же время Белланже считает, что следующий закон о военном планировании должен пересмотреть общую численность парка истребителей.

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В мае 2026 года он также заявил Сенату о потребности в дополнительных Rafale до ввода F5 в эксплуатацию в 2033 году, даже если для этого придется закупать самолеты стандарта F4. Значительного оперативного этапа развития Rafale F5 ожидают примерно в 2035 году.

Дроны и противовоздушная оборона

Франция планирует увеличить свои оперативные возможности с помощью боевых дронов, взаимодействующих с пилотируемой авиацией. Однако Белланже подчеркнул, что они не могут заменить пилотируемые истребители в соотношении один к одному. Летом 2027 года Воздушно-космические силы должны получить первые дальнобойные ударные дроны одноразового применения MBDA DELUGE, известные на французской службе как Durandal. Они должны стать основой новой эскадрильи бомбардировочных и разведывательных дронов.

Также Франция в 2027 году должна получить первую систему противовоздушной обороны SAMP/T NG. До 2030 года ожидается поставка 10 таких систем и девяти систем VL MICA. Отдельно военные планируют создать эскадрилью дронов-перехватчиков, развернуть еще четыре системы противодействия беспилотникам PARADE и интегрировать лазерную технологию HELMA-P.

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