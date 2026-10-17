В Пакистане 10,6 млн человек будут нуждаться в помощи в 2026 году — Dawn

Около 10,6 миллиона человек в Пакистане будут нуждаться в гуманитарной помощи в 2026 году, говорится в отчете международной гуманитарной организации Action Against Hunger. Страна вошла в число десяти государств с крупнейшими продовольственными кризисами, сообщает Dawn.

Где голод наиболее острый

В докладе Ten Largest Global Food Crises, опубликованном ко Всемирному дню продовольствия, отмечается, что в десяти странах с наибольшей концентрацией голода проживают около 177 миллионов человек. За последнее десятилетие число людей, страдающих от острого голода, удвоилось и достигло 266 миллионов в 47 странах.

В список десяти крупнейших продовольственных кризисов вошли Нигерия, Конго, Судан, Йемен, Афганистан, Мьянма, Бангладеш, Пакистан, Южный Судан и Сирия.

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Причины продовольственной небезопасности

В Пакистане продовольственную небезопасность усугубляют устойчивая бедность, высокая инфляция цен на продукты питания, рост стоимости жизни, ограниченные возможности трудоустройства и сокращение доходов домохозяйств. Неблагоприятные цены на сельскохозяйственную продукцию и общая экономическая нестабильность также ослабляют средства к существованию семей.

Из-за нехватки ресурсов для гуманитарной помощи уязвимые семьи сокращают потребление пищи, продают производственные активы и забирают детей из школ, чтобы справиться с финансовым давлением. В отчете предупреждают, что такие шаги могут углубить бедность, ухудшить питание детей и ослабить способность семей восстанавливаться после будущих потрясений.

Ситуацию осложняют наводнения, засухи, волны жары, прорывы ледниковых озер и все более нестабильные муссонные дожди. Они повреждают инфраструктуру, снижают сельскохозяйственное производство и наносят ущерб хозяйствам, зависящим от животноводства. Местная нестабильность в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, согласно отчету, также нарушает доступ к рынкам и препятствует гуманитарным операциям.

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