Польская прыгунья с трамплина Анна Твардош заняла 18-е место в воскресном личном турнире женского Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Во второй серии она прыгнула на 128,5 метра и поднялась на восемь позиций в итоговой классификации.

Прыжок на 128,5 метра

Твардош прошла квалификацию с результатом 110 метров и заняла в ней 25-е место. Другая польская участница Камила Карпель не отобралась в основной турнир: ее прыжок на 104 метра принес 44-ю позицию в квалификации.

В первой серии соревнований Твардош приземлилась на отметке 118 метров. После этой попытки она находилась на 26-й позиции. В финале польская спортсменка некоторое время лидировала в соревновании после полета на 128,5 метра, а турнир завершила с 192,3 балла.

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Норвежское призовое трио

Весь пьедестал в Лиллехаммере заняли представительницы Норвегии. Победила Анна Одине Стрём, набравшая 251,3 балла и прыгнувшая на 132,5 метра в финальной серии. Второе место заняла Эйрин Мария Квандал с 240,4 балла, третьей стала Гюда Вестволд Хансен — 239,1 балла.

Как сообщает Interia Sport, следующие два индивидуальных старта женского Кубка мира запланированы на 28–29 ноября в австрийском Хинценбахе на трамплине HS90.

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