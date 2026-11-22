В ночь на 22 ноября российские войска атаковали Украину 186 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 161 дрон, однако попадания были зафиксированы в 18 местах.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась вечером 21 ноября. С 18:00 россияне запускали по Украине ударные беспилотники Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Среди всех запущенных аппаратов было 72 реактивных Shahed. Беспилотники летели с нескольких направлений на территории России — из Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Также дроны запускали с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма — из районов Гвардейского и Чауды.

Для отражения воздушной атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Также действовали мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 22 ноября украинская ПВО сбила или подавила 161 вражеский беспилотник. Среди них — 56 реактивных Shahed, а также дроны типа «Гербера» и других типов.

В то же время полностью отразить атаку не удалось. Попадания российских беспилотников зафиксировали в 18 точках. Еще в шести местах упали обломки сбитых дронов. На момент утреннего сообщения атака продолжалась. В воздушном пространстве Украины еще находились несколько российских беспилотников. Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили и подавили 117 из 148 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну с вечера 20 ноября. Также враг применил три баллистические ракеты.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2026 года, составляют около 1 634 860 человек.

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