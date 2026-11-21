В хорватском Порече польский боксёр Бартломей Рошкович победил словака Юрая Бону в четвертьфинале чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 65 кг. Победа гарантировала 22-летнему спортсмену как минимум бронзовую медаль турнира, сообщает Interia Sport.

Реванш за Будапешт

Почти год назад, 24 ноября, Рошкович уже встречался с Боной в четвертьфинале молодёжного чемпионата Европы в Будапеште. Тогда поляк проиграл первые два раунда со счетами 2:3 и 0:5. Хотя в последнем раунде судьи отдали предпочтение Рошковичу, отыграть отставание ему не удалось.

В Порече спортсмен, представляющий варшавскую «Легию» и выступающий за Imperium Boxing Wałbrzych в Польской боксёрской лиге, выбрал более осторожную тактику. Он не спешил атаковать, ждал действий соперника и действовал на контратаках. В первом раунде трое судей отдали победу Рошковичу со счётом 10:9.

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Решение судей

Во втором раунде двое судей — из Израиля и Чехии — отдали предпочтение Боне, а трое других признали лучшим Рошковича. Перед последним раундом исход поединка оставался неопределённым.

По данным издания, решающими стали первые 30 секунд заключительного раунда, когда несколько ударов поляка достигли головы соперника. Бона продолжал пытаться атаковать и после окончания боя был уверен в выходе в полуфинал, однако судьи приняли другое решение. Рошкович выиграл третий раунд со счётом 4:1 и с таким же счётом победил в поединке.

Рошкович является воспитанником MOSM Tychy и тренера Рышарда Дзёпы. Ранее он завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в Испании, а на чемпионате Европы в Софии дошёл до четвертьфинала.

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