W chorwackim Poreču polski bokser Bartłomiej Roszkowicz pokonał Słowaka Juraja Bonę w ćwierćfinale mistrzostw Europy do lat 23 w kategorii wagowej do 65 kg. Zwycięstwo zapewniło 22-letniemu zawodnikowi co najmniej brązowy medal turnieju, informuje Interia Sport.

Rewanż za Budapeszt

Niemal rok temu, 24 listopada, Roszkowicz spotkał się już z Boną w ćwierćfinale młodzieżowych mistrzostw Europy w Budapeszcie. Wówczas Polak przegrał pierwsze dwie rundy wynikami 2:3 i 0:5. Choć w ostatniej rundzie sędziowie wskazali Roszkowicza, nie zdołał on odrobić strat.

W Poreču zawodnik, który reprezentuje warszawską Legię i występuje w barwach Imperium Boxing Wałbrzych w Polskiej Lidze Bokserskiej, wybrał ostrożniejszą taktykę. Nie spieszył się z atakiem, czekał na działania rywala i kontrował. W pierwszej rundzie trzech sędziów przyznało Roszkowiczowi zwycięstwo 10:9.

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Decyzja sędziów

W drugiej rundzie dwóch sędziów — z Izraela i Czech — wskazało Bonę, a pozostałych trzech uznało wyższość Roszkowicza. Przed ostatnią rundą wynik pojedynku pozostawał niepewny.

Według publikacji decydujące było pierwsze 30 sekund rundy finałowej, gdy kilka ciosów Polaka doszło do głowy rywala. Bona nadal próbował atakować i po zakończeniu walki był przekonany o awansie do półfinału, jednak sędziowie podjęli inną decyzję. Roszkowicz wygrał trzecią rundę 4:1 i takim samym stosunkiem zwyciężył w pojedynku.

Roszkowicz jest wychowankiem MOSM Tychy i trenera Ryszarda Dziopy. Wcześniej zdobył brązowy medal juniorskich mistrzostw świata w Hiszpanii, a na mistrzostwach Europy w Sofii dotarł do ćwierćfinału.

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