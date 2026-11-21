Gra wideo Grand Theft Auto VI, która ukazała się 19 listopada, stała się najbardziej dochodowym produktem rozrywkowym w historii. Według danych firmy Take-Two Interactive Software Inc. do końca dnia premiery gra przyniosła 3,79 mld dolarów przychodu na całym świecie.

Ponadto liczba zamówień przedpremierowych na grę osiągnęła 32,5 mln egzemplarzy, co również stanowi rekordowy wynik. Oczekuje się, że w przyszłości twórcy wydadzą wersję GTA VI na komputery PC, a także dodadzą tryb online.

Standardowa edycja gry kosztuje 80 dolarów, a rozszerzony zestaw, zawierający dodatkowe pojazdy, broń, stroje i inne elementy w grze – 100 dolarów.

Oczekiwania przed premierą 19 listopada były ogromne, ponieważ od wydania poprzedniej części, GTA V, minęło 13 lat.

W nowej grze użytkownicy mogą eksplorować fikcyjną wersję Miami o nazwie Vice City i plądrować wszystko na swojej drodze. Prace nad grą trwały ponad 8 lat. Zajmowała się nimi spółka zależna Take-Two – Rockstar Games, w której obecnie pracuje ponad 4700 pracowników.

Gra otrzymała najwyższe oceny spośród wszystkich gier wideo w historii, a agencja Bloomberg nazwała ją „arcydziełem”.

„To nowa platforma, na bazie której Rockstar będzie mógł tworzyć nowe gry o niezwykle wysokim poziomie szczegółowości. Będzie to przynosić korzyści Take-Two przez wiele lat” – zauważyła analityczka Wedbush Securities, Alicia Reese.

Premiera gry stała się znaczącym wydarzeniem w kulturze masowej. Firma Take-Two zorganizowała zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową w Miami, a Rockstar i PlayStation planują zorganizować w tym mieście koncert; blogerzy prowadzą natomiast długotrwałe transmisje na żywo ze swojej rozgrywki.

Wielu fanów gry wzięło dzień wolny w dniu premiery, aby poświęcić czas na grę. Oczekuje się również, że w Święto Dziękczynienia w USA gra „zajmie” czas, który zazwyczaj spędza się z rodziną.

Grand Theft Auto V, poprzednia gra z tej serii, po premierze w 2013 roku przyniosła 800 milionów dolarów przychodu w ciągu pierwszych 24 godzin, a w ciągu trzech dni – 1 miliard dolarów.

Źródło: Bloomberg.

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