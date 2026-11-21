Видеоигра Grand Theft Auto VI, вышедшая 19 ноября, стала самым успешным развлекательным продуктом в истории. По данным компании Take-Two Interactive Software Inc., по состоянию на конец дня релиз принёс $3,79 млрд дохода по всему миру.

Кроме того, количество предзаказов игры достигло 32,5 млн копий, что также стало рекордным показателем. Ожидается, что впоследствии разработчики выпустят версию GTA VI для ПК, а также добавят онлайн-компонент.

Стандартное издание игры стоит 80 долларов, а расширенный набор, содержащий бонусные транспортные средства, оружие, костюмы и другие внутриигровые предметы, — 100 долларов.

Ожидания перед релизом 19 ноября были огромными, ведь прошло 13 лет с момента выхода предыдущей GTA V.

В новой игре пользователи могут исследовать вымышленную версию Майами под названием Вайс-Сити (Vice City) и грабить всё на своём пути. Разработка игры длилась более 8 лет. Ею занималась дочерняя компания Take-Two — Rockstar Games, в которой в настоящее время работает более 4700 сотрудников.

Игра получила самые высокие оценки среди всех видеоигр в истории, а агентство Bloomberg назвало её «шедевром».

«Это новая платформа, на базе которой Rockstar сможет создавать новые игры с чрезвычайно высоким уровнем детализации. Это будет приносить выгоду Take-Two на протяжении многих лет», — отметила аналитик Wedbush Securities Алисия Риз.

Выход игры стал знаковым событием в массовой культуре. Компания Take-Two организовала масштабную маркетинговую кампанию в Майами, Rockstar и PlayStation планируют провести в городе концерт, а блогеры ведут длительные стримы своего игрового процесса.

Многие поклонники игры взяли выходной в день релиза, чтобы посвятить время игре. Ожидается также, что в День благодарения в США она «заберет» время, которое обычно проводят с семьей.

Grand Theft Auto V, предыдущая игра этой серии, после своего выхода в 2013 году принесла 800 миллионов долларов дохода за первые 24 часа, а за три дня — 1 миллиард долларов.

Источник: Bloomberg.

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