11月19日发售的电子游戏《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）已成为史上最成功的娱乐产品。据Take-Two Interactive Software Inc.公司数据显示，截至发售当日结束，该游戏在全球范围内创下了37.9亿美元的收入。

此外，该游戏的预购量达到了3250万份，同样创下了历史新高。预计开发者随后将推出《GTA VI》的PC版，并加入在线玩法。

游戏的标准版售价为80美元，而包含额外载具、武器、服装及其他游戏内道具的豪华版售价为100美元。

在11月19日发售前，玩家的期待值极高，毕竟距离前作《GTA V》发布已过去13年。

在新作中，玩家可以探索名为“罪恶都市”（Vice City）的虚构迈阿密，并沿途大肆掠夺。 该游戏的开发历时超过8年，由Take-Two的子公司Rockstar Games负责，该公司目前拥有超过4700名员工。

该游戏获得了有史以来所有电子游戏中的最高评分，彭博社更将其誉为“杰作”。

“这是一个全新的平台，Rockstar将以此为基础开发细节极其丰富的全新游戏。这将在未来许多年为Take-Two带来收益，”Wedbush Securities分析师艾丽西亚·里兹指出。

该游戏的发布已成为流行文化中的一件大事。Take-Two公司在迈阿密组织了一场大规模的营销活动，Rockstar和PlayStation计划在该市举办一场音乐会，而博主们则进行了长时间的游戏实况直播。

许多游戏粉丝在发售当天请了假，以便全身心投入游戏。预计在美国感恩节当天，这款游戏还将“占据”人们通常与家人共度的时光。

该系列前作《侠盗猎车手V》于2013年发售时，首24小时内便创下8亿美元的收入，三天内更突破10亿美元大关。

来源：彭博社。

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