Polska zawodniczka MMA Karolina Kowalkiewicz wróci do oktagonu UFC 16 stycznia podczas turnieju w Dallas w USA. Jej rywalką będzie 34-letnia Amerykanka Sam Hughes, informuje Interia Sport.

Powrót po przerwie

Od poprzedniej walki Kowalkiewicz w UFC minął ponad rok. Wówczas Polka poniosła porażkę ze znacznie młodszą Julią Polastri w Rio de Janeiro. Po tym pojawiły się przypuszczenia o możliwym zakończeniu kariery przez zawodniczkę, jednak nie ogłosiła ona odejścia ze sportu.

15 października Kowalkiewicz skończyła 41 lat. UFC opublikowało plan turnieju w Dallas i potwierdziło udział polskiej zawodniczki w karcie walk.

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Rywalka i ostatnie wyniki

Sam Hughes ma w UFC sześć zwycięstw i sześć porażek. Dla Kowalkiewicz ta walka będzie okazją do przerwania serii niepowodzeń: ostatni raz wygrała w październiku 2023 roku, gdy pokonała Dianę Belbitę na punkty.

Po zwycięstwie nad Belbitą Kowalkiewicz przegrała decyzją sędziów z Brazylijkami Iasmin Lucindo i Denise Gomes. Informacja o jej kolejnym pojedynku wywołała dyskusję wśród polskich dziennikarzy, ekspertów i kibiców, z których część wyraziła wątpliwości co do kontynuowania przez zawodniczkę kariery w wieku 41 lat.

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