Польская бойцовка ММА Каролина Ковалькевич вернется в октагон UFC 16 января на турнире в Далласе, США. Ее соперницей станет 34-летняя американка Сэм Хьюз, сообщает Interia Sport.

Возвращение после паузы

С предыдущего боя Ковалькевич в UFC прошло более года. Тогда полька потерпела поражение от значительно более молодой Джулии Поластри в Рио-де-Жанейро. После этого появились предположения о возможном завершении карьеры спортсменки, однако она не объявляла об уходе из спорта.

15 октября Ковалькевич исполнился 41 год. UFC опубликовала план турнира в Далласе и подтвердила участие польской спортсменки в карда поединков.

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Соперница и последние результаты

У Сэм Хьюз в UFC шесть побед и шесть поражений. Для Ковалькевич этот бой станет возможностью прервать серию неудач: в последний раз она побеждала в октябре 2023 года, когда одолела Диану Белбиту по очкам.

После победы над Белбитой Ковалькевич проиграла решением судей бразильянкам Иасмин Лусинду и Денизе Гомес. Новость о ее следующем поединке вызвала обсуждение среди польских журналистов, экспертов и болельщиков, часть которых выразила сомнения относительно продолжения карьеры бойцовки в 41-летнем возрасте.

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