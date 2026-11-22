«Аталанта» сыграла вничью 4:4 с «Интером» в Бергамо, Италия, в матче 12-го тура Серии А. Гости, являющиеся действующими чемпионами Италии, дважды упускали преимущество в два мяча и в итоге заработали лишь одно очко. Как сообщает Interia Sport, главным героем «Интера» стал Пио Эспозито, который забил трижды.

Хет-трик Эспозито и ответ хозяев

Эспозито открыл счёт на 16-й минуте и удвоил преимущество миланской команды на 32-й. Ещё до перерыва «Аталанта» сократила отставание: на 35-й минуте отличился Элиф Элмас после передачи Николы Залевского.

В начале второго тайма Эспозито забил третий мяч и оформил хет-трик. На 72-й минуте Шарль де Кетеларе вновь вернул хозяев в игру, а результативную передачу отдал Залевский. После этой атаки польского футболиста заменили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гол в компенсированное время

На 76-й минуте Петар Сучич реализовал пенальти и сделал счёт 4:2 в пользу «Интера». Де Кетеларе на 81-й минуте забил свой второй мяч в матче, а уже в компенсированное время Франк Кессье реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 4:4.

Залевский провёл матч в составе «Аталанты» и записал на свой счёт две голевые передачи. В заявке «Интера» не было Петра Зелиньского, который, по данным издания, имеет травму стопы.

Читай нас в