„Atalanta” zremisowała 4:4 z „Interem” w Bergamo we Włoszech w meczu 12. kolejki Serie A. Goście, którzy są aktualnymi mistrzami Włoch, dwukrotnie stracili dwubramkowe prowadzenie i ostatecznie zdobyli tylko jeden punkt. Jak informuje Interia Sport, głównym bohaterem „Interu” był Pio Esposito, który strzelił trzy gole.

Hat-trick Esposito i odpowiedź gospodarzy

Esposito otworzył wynik w 16. minucie i podwyższył prowadzenie mediolańskiej drużyny w 32. minucie. Jeszcze przed przerwą „Atalanta” zmniejszyła stratę: w 35. minucie po podaniu Nicoli Zalewskiego trafił Elif Elmas.

Na początku drugiej połowy Esposito zdobył trzecią bramkę i skompletował hat-tricka. W 72. minucie Charles De Ketelaere ponownie przywrócił gospodarzy do gry, a asystę zaliczył Zalewski. Po tej akcji polski piłkarz został zmieniony.

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Gol w doliczonym czasie gry

W 76. minucie Petar Sučić wykorzystał rzut karny i podwyższył wynik na 4:2 dla „Interu”. De Ketelaere w 81. minucie strzelił swojego drugiego gola w tym spotkaniu, a już w doliczonym czasie gry Frank Kessié wykorzystał rzut karny i ustalił końcowy wynik — 4:4.

Zalewski wystąpił w barwach „Atalanty” i zanotował dwie asysty. W kadrze „Interu” nie było Piotra Zielińskiego, który według publikacji ma kontuzję stopy.

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