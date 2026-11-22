20 listopada przestrzeń powietrzną Polski naruszyły trzy rosyjskie pociski manewrujące typu Ch-101, a nie dwa obiekty, jak wcześniej przypuszczano.

„We wszystkich trzech miejscach – w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik nad Sanem (powiat niszanski) oraz Młodycz (powiat jarosławski) – znaleziono fragmenty manewrujących pocisków X-101” – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, dodając, że nie ma ofiar, prace w Nowym Lipowcu i Rudniku nad Sanem zostały zakończone, a w Młodyczu zostaną wznowione rano 23 listopada po nocnej ochronie terenu.

Źródło: RMF24.

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Tusk zapowiedział, że przed nami trudne miesiące.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę — oświadczył Tusk.

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