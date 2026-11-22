Atak dronów na rosyjski statek towarowy Sparta II w Zatoce Fińskiej jest ubocznym skutkiem agresywnej wojny Rosji oraz realizacją prawa Ukrainy do samoobrony – oświadczył w niedzielę, 22 listopada 2026 r., minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

Według szefa estońskiego resortu spraw zagranicznych Tallinn nie udzielił innym państwom zgody na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej ani wód terytorialnych do prowadzenia operacji wojskowych, a sam incydent nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla Estonii i nie doprowadził do nasilenia zagrożenia militarnego ze strony Rosji.

Dyplomata dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z minister spraw zagranicznych Finlandii Eliną Valtonen oraz sojusznikami, a na prośbę strony fińskiej do obszaru zdarzenia wysłano okręt estonijskiej marynarki wojennej „Generał Kurvits”, który bierze udział w gaszeniu pożaru na uszkodzonym statku.

Podobne stanowisko przedstawił również premier Estonii Kristen Mihal, który omówił sytuację w Zatoce Fińskiej z szefem rządu Finlandii Petterem Orpo. Michal podkreślił, że Estonia nie zezwoliła na wykorzystanie swojego terytorium ani wód terytorialnych do ataków na Rosję, a wraz ze swoim fińskim odpowiednikiem potwierdził pełne prawo Ukrainy do obrony przed agresorem.

Źródło: ERR.

Wcześniej informowaliśmy, że w Zatoce Fińskiej płonie rosyjski statek towarowy po ataku dronów

W Zatoce Fińskiej nadal trwa pożar na rosyjskim statku towarowym Sparta II, który 21 listopada został zaatakowany przez ukraińskie drony. Załoga została już ewakuowana, jednak do tej pory nie udało się ugasić pożaru. Fińskie służby próbują opanować pożar i schłodzić kontenery z ładunkiem, aby uniknąć dodatkowych zagrożeń.

Rosyjski statek towarowy w Zatoce Fińskiej został zaatakowany przez ukraińskie drony na wodach terytorialnych Rosji. Poinformował o tym dowódca fińskiej straży granicznej Ilja Iljin. W wyniku uderzenia statek stracił sterowność.

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