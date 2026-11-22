Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanár wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że za radziecką okupacją Czechosłowacji w 1968 roku rzekomo stali Ukraińcy.

Według Blanara pierwszy pułk ZSRR, który wkroczył na terytorium Słowacji, był pułkiem ukraińskim, a ówczesny przywódca ZSRR Leonid Breżniew rzekomo był Ukraińcem (rodzice Breżniewa byli Rosjanami, ale on sam zmieniał wpis dotyczący narodowości w ankietach w zależności od miejsca — na Ukrainie mógł określać się jako Ukrainiec, a w Rosji — jako Rosjanin – red.).

Ponadto szef słowackiego resortu spraw zagranicznych zaprzeczył, jakoby miało to jakiekolwiek znaczenie symboliczne, że 17 listopada — w dniu święta państwowego i Dnia Studenta — rząd Roberta Fico zorganizował posiedzenie dotyczące działalności komisji ds. współpracy między Słowacją a Rosją, nazywając to dniem roboczym i zapewniając, że święto zostało uczczone w odpowiedni sposób.

Lider opozycyjnej partii „Postępowa Słowacja” Michal Šimečka skrytykował słowa ministra, podkreślając, że Związek Radziecki był „więzieniem narodów”, w tym również dla narodu ukraińskiego, a decyzję o inwazji podjęło Biuro Polityczne w Moskwie.

Źródło: Denník N.

Przypomnijmy, że Juraj Blanár jest byłym inżynierem bez doświadczenia dyplomatycznego, pełnił funkcję przewodniczącego regionu Żiliny. Po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę regularnie wyróżniał się skandalicznymi, a czasem nawet kłamliwymi wypowiedziami na temat wojny. W szczególności nazywał wojnę na Ukrainie „konfliktem między Rosją a USA”. Podobnie jak Robert Fico, Blanár sprzeciwia się dostarczaniu broni na Ukrainę, twierdząc, że osłabia to obronność Słowacji. Twierdził, że konflikt między Rosją a Ukrainą radykalnie się pogłębił już „podczas tak zwanego Majdanu w 2013 roku, a jego niszczycielskie skutki trwają do dziś”.

Słowaccy politycy opozycyjni ostro skrytykowali ministra spraw zagranicznych Juraja Blanara za jego wizytę w Moskwie na posiedzeniu rosyjsko-słowackiej komisji międzyrządowej. Przedstawiciele frakcji parlamentarnych podkreślili zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz podważenie międzynarodowej reputacji kraju.

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