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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зробив заяву ghj на те, що за радянською окупацією Чехословаччини в 1968 році нібито стояли українці.

За словами Бланара, перший полк СРСР, який увійшов до Словаччини, був українським, а тодішній радянський керівник Леонід Брежнєв нібито був українцем (батьки у Брежнєва були росіянами, але сам він змінював запис про національність в анкетах залежно від місця — в Україні міг вказувати себе українцем, а в Росії — росіянином, - ред.).

Крім того, очільник словацького зовнішньополітичного відомства заперечив будь-який символізм у тому, що 17 листопада — у день державного свята та Дня студентства — уряд Роберта Фіцо провів засідання щодо діяльності комісії зі співпраці між Словаччиною та росією, назвавши це робочим днем і запевнивши, що свято було вшановане належним чином.

Лідер опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка розкритикував слова міністра, наголосивши, що Радянський Союз був «тюрмою народів», зокрема й для українського народу, а рішення про вторгнення ухвалювало Політбюро в москві.

Джерело: Denník N.

Нагадаємо, Юрай Бланар є колишнім інженером без дипломатичного досвіду, був головою Жилінського краю. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну він регулярно відзначався скандальними, а інколи й брехливими заявами щодо війни. Зокрема, він називав війну в Україні «конфліктом між рф і США». Як і Роберт Фіцо, Бланар виступає проти передачі Україні зброї, заявляючи, що це послаблює оборону Словаччини. Він стверджував, що конфлікт між рф і Україною радикально поглибився вже «під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині».

Словацькі опозиційні політики різко розкритикували міністра закордонних справ Юрая Бланара через його візит до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії. Представники парламентських фракцій наголосили на загрозі національній безпеці та підриві міжнародної репутації країни.

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