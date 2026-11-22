22 листопада відзначають Міжнародний день кімчі — свято на честь традиційної корейської страви з ферментованих овочів. Найчастіше її готують із пекінської капусти, редьки, часнику, імбиру та гострого червоного перцю. Кімчі давно вийшло за межі Кореї: його додають до супів, рису, локшини, млинців і навіть сендвічів.

У Південній Кореї 22 листопада офіційно відзначають День кімчі з 2020 року. Його запровадили, щоб привернути увагу до національної страви, її поживних властивостей і культурного значення. Дату обрали символічно: листопад — одинадцятий місяць року, а число 22 нагадує про ідею поєднання різних інгредієнтів, які разом створюють особливий смак кімчі.

Міжнародний день кімчі почали відзначати ще у 2017 році. Ініціатором стала Корейська асоціація кімчі. Згодом до святкування долучилися інші країни та регіони. Зокрема, 22 листопада День кімчі запровадили в кількох штатах США, а також в Аргентині.

Звідки походить кімчі

Кімчі має давню історію, яка налічує багато століть. Спочатку це був простий спосіб зберігати овочі на зиму. До появи холодильників корейцям потрібно було робити запаси їжі, щоб пережити холодні місяці, коли свіжих овочів було мало. Тому капусту, редьку та інші овочі солили й залишали для природного бродіння. Перші варіанти кімчі суттєво відрізнялися від сучасних. Вони не були такими червоними й гострими, адже червоний перець потрапив до Кореї значно пізніше. Його почали активно використовувати в рецептах приблизно у XVIII–XIX століттях. А пекінська капуста стала основою найвідомішого різновиду кімчі вже на межі XIX і XX століть.

Важливою частиною історії страви стала традиція кімджан. Так називають спільне приготування великих запасів кімчі наприкінці осені. Раніше до цього процесу долучалися цілі родини, сусіди й друзі. Вони разом солили капусту, готували спеції та начиняли листя овочевою сумішшю. Готове кімчі розподіляли між родинами, щоб запасів вистачило на зиму. У 2013 році ЮНЕСКО внесла культуру кімджан до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Організація відзначила не лише саму страву, а й традицію спільної праці, обміну досвідом і взаємодопомоги.

У яких країнах кімчі стало популярним

Батьківщиною кімчі є Корея, але сьогодні його знають і готують у багатьох країнах. Значною мірою цьому сприяла популярність корейської культури — музики K-pop, серіалів, фільмів і національної кухні.

Південна Корея. Кімчі — невіддільна частина щоденного харчування. Його подають до рису, м’яса, риби, супів та інших страв. У багатьох родинах є власні рецепти, які передають із покоління в покоління.

США. Кімчі стало популярним не лише серед корейської діаспори, а й серед людей, які цікавляться азійською кухнею. Його додають до бургерів, хот-догів, сендвічів, тако та салатів. У кількох штатах навіть офіційно відзначають День кімчі.

Японія. Тут кімчі продають у супермаркетах і подають як закуску до рису та м’яса. Японці також готують власні варіанти страви, адаптовані до місцевих смаків.

Китай. У країні поширені різні види ферментованих овочів. Корейське кімчі також можна знайти в магазинах і ресторанах, особливо в регіонах із корейськими громадами.

Аргентина. Інтерес до корейської кухні тут зріс завдяки місцевій корейській громаді. Країна також долучилася до міжнародного святкування Дня кімчі.

Велика Британія та інші європейські країни. Кімчі дедалі частіше використовують у ресторанах і домашній кухні. Його додають до локшини, рису, овочевих страв і навіть європейських бутербродів.

За даними Міністерства сільського господарства Південної Кореї, у 2022 році країна експортувала кімчі до 87 держав. А вже у 2023 році, за повідомленням Міністерства культури, страву продавали у 97 країнах.

З чого готують кімчі

Найвідоміший різновид кімчі — печу кімчі, який готують із пекінської капусти. Овочі спочатку солять, а потім змащують гострою сумішшю спецій і залишають ферментуватися.

Основні інгредієнти:

пекінська капуста;

корейська редька або звичайний дайкон;

червоний перець кочукару — пластівці або порошок із корейського перцю;

часник;

імбир;

зелена цибуля;

сіль;

рибний соус або ферментовані морепродукти, наприклад солоні креветки.

У деяких рецептах також використовують цукор, грушу, яблуко, цибулю та рисове борошно. Фрукти додають легку солодкість, а рисова основа допомагає спеціям краще триматися на овочах.

Існують і вегетаріанські рецепти без рибного соусу та морепродуктів. У них для смаку можуть використовувати соєвий соус, овочевий бульйон або інші рослинні інгредієнти.

Цікаві факти про кімчі

1. У Кореї є сотні різновидів кімчі. Його готують не лише з пекінської капусти, а й із редьки, огірків, зеленої цибулі, гірчичного листя та інших овочів. Рецепти відрізняються залежно від регіону й пори року.

2. Кімчі не завжди було червоним. У давніх рецептах не використовували гострий червоний перець. Його додали значно пізніше, тому раніше страва мала інший колір і смак.

3. Кімчі може бути не гострим. Наприклад, біле кімчі — пекчу кімчі — готують без червоного перцю. Воно має м’якший смак і часто містить фрукти, редьку та інші овочі.

4. Для кімчі колись використовували спеціальні глиняні посудини. Їх називають онґі. У таких місткостях овочі ферментувалися, а взимку їх могли закопувати в землю, щоб підтримувати відповідну температуру.

5. Кімчі стало частиною світової гастрономії. Його використовують не лише як самостійну закуску, а й як інгредієнт для піци, бургерів, пасти, супів, рису та навіть сирних сендвічів.

6. Під час ферментації смак кімчі змінюється. Спочатку овочі мають свіжіший і менш кислий смак. З часом молочнокислі бактерії перетворюють цукри на молочну кислоту, тому страва стає кислішою та набуває характерного аромату.

Три рецепти кімчі та страв із ним

Кімчі можна не лише їсти як закуску. Воно добре поєднується з рисом, м’ясом, яйцями, сиром і навіть тістом. Нижче — класичний рецепт ферментованої капусти та два цікаві способи використати її в гарячих стравах.

1. Класичне корейське кімчі з пекінської капусти

Час підготовки: близько 2 годин · Ферментація: від 1 до 5 днів і більше

Інгредієнти:

1 велика пекінська капуста;

1 невелика редька або дайкон;

5–6 зубчиків часнику;

шматочок імбиру приблизно 3 см;

4–5 ст. л. корейського перцю кочукару;

3 ст. л. рибного соусу;

1 ст. л. солоних креветок (за бажанням);

1 пучок зеленої цибулі;

1 ст. л. цукру;

100 г великої солі для засолювання;

1 л води.

Приготування:

Розріжте капусту вздовж на чотири частини. Розчиніть сіль у воді та занурте капусту в розсіл. Можна додатково посипати сіллю товсті частини листя. Залиште капусту на 2–3 години, періодично перевертаючи. Листя має стати м’яким і гнучким. Добре промийте капусту холодною водою кілька разів і залиште в друшляку, щоб стекла зайва рідина. Натріть часник та імбир. Редьку наріжте тонкою соломкою, зелену цибулю — шматочками завдовжки приблизно 3–4 см. Змішайте часник, імбир, перець кочукару, рибний соус, цукор і солоні креветки. Додайте редьку та зелену цибулю. Одягніть рукавички й рівномірно розподіліть суміш між листками капусти. Щільно складіть капусту в чисту банку або контейнер, залишивши трохи вільного місця зверху. Залиште для початку ферментації за кімнатної температури на 1–2 дні, а потім переставте в холодильник. Тривалість залежить від температури та бажаної кислинки.

Готове кімчі можна їсти як закуску до рису, м’яса, риби або інших страв. Чим довше воно ферментується, тим виразнішим і кислішим стає смак.

2. Корейські млинці з кімчі

Час приготування: близько 25 хвилин · 2–3 порції

Ця страва називається кімчіджон. Це тонкі солоні млинці з капустою, які обсмажують до хрусткої скоринки. Їх можна подавати як закуску або повноцінний перекус.

Інгредієнти:

200 г готового кімчі;

100 г пшеничного борошна;

2 ст. л. рідини з-під кімчі;

100 мл холодної води;

1 невелика цибулина;

1 яйце;

2 ст. л. зеленої цибулі;

½ ч. л. цукру;

олія для смаження.

Для соусу:

2 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. л. оцту;

1 ч. л. кунжутної олії;

дрібка кунжуту.

Приготування:

Наріжте кімчі невеликими шматочками, цибулю — тонкими півкільцями, а зелену цибулю подрібніть. У мисці змішайте борошно, яйце, холодну воду, рідину з-під кімчі та цукор. Додайте овочі й перемішайте. Тісто має бути рідким, але не водянистим. Розігрійте сковороду з олією. Викладіть тісто тонким шаром, формуючи великий млинець. Смажте приблизно 3–4 хвилини, доки краї не стануть золотистими. Переверніть і готуйте ще 2–3 хвилини. Для соусу змішайте соєвий соус, оцет і кунжутну олію. Посипте кунжутом. Наріжте млинець на шматочки та подавайте гарячим із соусом.

Секрет цієї страви — добре ферментоване кімчі. Воно надає млинцям виразного кисло-гострого смаку.

3. Смажений рис із кімчі та яйцем

Час приготування: близько 20 хвилин · 2 порції

Це одна з найзручніших страв для використання залишків кімчі. У Кореї її називають кімчі поккимпап. Рис обсмажують із капустою, овочами та спеціями, а зверху часто кладуть смажене яйце.

Інгредієнти:

300 г готового рису;

150 г кімчі;

1 невелика цибулина;

2 зубчики часнику;

2 яйця;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. л. кунжутної олії;

1 ч. л. пасти кочуджан (за бажанням);

1 ст. л. рослинної олії;

зелена цибуля;

кунжут для подачі.

Приготування:

Наріжте кімчі невеликими шматочками. Цибулю подрібніть, часник пропустіть через прес. Розігрійте рослинну олію на сковороді. Обсмажте цибулю до м’якості, додайте часник і готуйте ще приблизно 30 секунд. Додайте кімчі та смажте 3–4 хвилини, щоб овочі трохи підрум’янилися. Додайте рис, соєвий соус і кочуджан. Ретельно перемішайте та готуйте ще кілька хвилин. Наприкінці додайте кунжутну олію та зелену цибулю. На окремій сковороді приготуйте два яйця. Жовток можна залишити трохи рідким. Розкладіть рис по тарілках, зверху викладіть яйце та посипте кунжутом.

За бажанням до рису можна додати шматочки курки, бекону, тофу або гриби. А якщо хочеться більш насиченого смаку, використовуйте трохи більше рідини з-під кімчі.

Порада: для домашнього кімчі використовуйте чистий посуд, добре вимиті овочі та дотримуйтеся умов ферментації. Після початкового бродіння зберігайте його в холодильнику. Для вегетаріанської версії замініть рибний соус і солоні креветки на рослинну альтернативу.

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