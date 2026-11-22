11月22日是国际泡菜日——这是一个为纪念韩国传统发酵蔬菜菜肴而设立的节日。 通常用大白菜、萝卜、大蒜、生姜和辣红辣椒来制作。泡菜早已风靡韩国以外的地区：人们将其加入汤、米饭、面条、煎饼甚至三明治中。

自2020年起，韩国将11月22日定为官方的泡菜日。设立这一节日旨在引起人们对这一民族美食、其营养价值及文化意义的关注。 这一日期具有象征意义：11月是一年的第十一个月，而22这一数字则寓意着各种食材的融合，共同造就了泡菜独特的风味。

国际泡菜日自2017年起开始庆祝，由韩国泡菜协会发起。 随后，其他国家和地区也加入了庆祝行列。特别是，美国多个州以及阿根廷都将11月22日定为泡菜日。

泡菜的起源

泡菜拥有悠久的历史，可追溯至数个世纪前。最初，这只是为过冬保存蔬菜的一种简单方法。在冰箱出现之前，韩国人需要储备食物，以度过新鲜蔬菜稀缺的寒冷月份。 因此，他们将卷心菜、萝卜等蔬菜腌制后，任其自然发酵。最早的泡菜与现代泡菜大不相同。它们没有那么红，也不那么辣，因为红辣椒是在很久以后才传入韩国的。 大约在18至19世纪，人们才开始在食谱中大量使用红辣椒。而到19世纪末20世纪初，大白菜已成为最著名的一种泡菜的主要原料。

泡菜节（Kimjang）的传统已成为这道菜历史中不可或缺的一部分。这是指在深秋时节，大家齐心协力制作大量泡菜的习俗。 过去，整个家庭、邻居和朋友都会参与这一过程。大家一起腌制白菜、准备香料，并将蔬菜混合物填入菜叶中。制成的泡菜会分发给各家各户，以确保冬季有足够的储备。 2013年，联合国教科文组织将金酱文化列入人类非物质文化遗产名录。该组织不仅认可了这道菜肴本身，更肯定了其中体现的集体劳动、经验交流和互助互助的传统。

kimchi在哪些国家流行起来

泡菜的发源地是朝鲜半岛，但如今许多国家都了解并制作它。这在很大程度上得益于韩国文化的流行——包括K-pop音乐、电视剧、电影以及韩国料理。

韩国。 泡菜是日常饮食中不可或缺的一部分。它常与米饭、肉类、鱼类、汤品及其他菜肴一同食用。许多家庭都有自己代代相传的秘方。

美国。 泡菜不仅在韩国侨民中广受欢迎，也深受喜爱亚洲美食的人们的青睐。人们将其加入汉堡、热狗、三明治、塔可和沙拉中。 甚至有几个州还正式设立了泡菜日。

日本。 这里的超市有售泡菜，通常作为米饭和肉类的配菜。日本人还会根据当地口味，制作出适合自己口味的泡菜变种。

中国。 该国盛行各种发酵蔬菜。在商店和餐馆中也能找到韩国泡菜，特别是在有韩国侨民聚居的地区。

阿根廷。 得益于当地的韩国社区，人们对韩国料理的兴趣日益增长。该国还加入了国际泡菜日的庆祝活动。

英国及其他欧洲国家。泡菜在餐厅和家庭烹饪中被越来越频繁地使用。人们将其加入面条、米饭、蔬菜菜肴，甚至欧洲三明治中。

据韩国农业部数据显示，2022年该国向87个国家出口了泡菜。而据文化部通报，到了2023年，该食品已在97个国家销售。

泡菜的制作原料

最著名的泡菜品种是佩丘泡菜，由大白菜制成。蔬菜先经盐渍处理，再涂抹辛辣的香料混合物，然后静置发酵。

主要原料：

大白菜；

韩国萝卜或普通白萝卜；

科楚卡鲁红辣椒——韩国辣椒片或辣椒粉；

大蒜；

生姜；

青葱；

盐；

鱼露或发酵海鲜，例如盐渍虾。

有些食谱还会使用糖、梨、苹果、洋葱和米粉。水果能增添一丝清甜，而米粉基底则有助于香料更好地附着在蔬菜上。

此外还有不含鱼露和海鲜的素食食谱。这类食谱中，可使用酱油、蔬菜高汤或其他植物性食材来调味。

关于泡菜的有趣事实

1. 韩国有数百种泡菜。它不仅用大白菜制作，还用萝卜、黄瓜、大葱、芥菜叶和其他蔬菜制作。食谱因地区和季节而异。

2. 泡菜并非一直都是红色的。古代食谱中并不使用辣红辣椒。红辣椒是在很久以后才加入的，因此早期的泡菜颜色和味道都不同。

3. 泡菜未必是辣的。例如，白泡菜——即佩克丘泡菜——在制作时不使用红辣椒。它的味道较为温和，通常含有水果、萝卜及其他蔬菜。

4. 过去制作泡菜时会使用特殊的陶罐，称为昂吉。蔬菜在这些容器中进行发酵，冬季时甚至会将它们埋入地下，以保持适宜的温度。

5. 泡菜已成为世界美食的一部分。它不仅可作为独立的小菜，还可作为披萨、汉堡、意面、汤、米饭甚至芝士三明治的配料。

6. 在发酵过程中，泡菜的味道会发生变化。起初，蔬菜的味道更清新，酸味较淡。随着时间的推移，乳酸菌将糖分转化为乳酸，因此泡菜会变得更酸，并散发出独特的香气。

三款泡菜及其搭配食谱

泡菜不仅可以作为下酒菜食用。它与米饭、肉类、鸡蛋、奶酪甚至面团都很搭。以下是经典的泡菜（发酵白菜）食谱，以及两种将其用于热菜的有趣做法。

1. 经典韩式大白菜泡菜

准备时间：约2小时 · 发酵时间：1至5天及以上

食材：

1个大白菜；

1个小萝卜或白萝卜；

5–6瓣大蒜；

约3厘米长的姜块；

4–5汤匙韩国辣椒粉（科楚卡鲁）；

3汤匙鱼露；

1汤匙盐渍虾（可选）；

1把青葱；

1汤匙糖；

100克粗盐（用于腌制）；

1升水。

制作方法：

将卷心菜纵向切成四份。将盐溶于水中，将卷心菜浸入盐水。可额外在较厚的叶片上撒些盐。 将卷心菜浸泡2–3小时，期间不时翻动。叶片应变得柔软且有弹性。 用冷水将卷心菜彻底冲洗几次，然后放在滤篮中沥干多余的水分。 将大蒜和生姜磨碎。萝卜切成细丝，大葱切成约3–4厘米长的段。 将大蒜、生姜、科楚卡鲁辣椒、鱼露、糖和盐渍虾混合均匀。加入白萝卜和葱段。 戴上手套，将混合物均匀地分到卷心菜叶之间。 将卷心菜紧密地装入干净的罐子或容器中，顶部留出一点空隙。 先在室温下静置1–2天以启动发酵，然后移入冰箱。发酵时间取决于温度和所需的酸度。

做好的泡菜可作为下饭菜，搭配米饭、肉类、鱼类或其他菜肴食用。发酵时间越长，味道越浓郁，酸味也越明显。

2. 韩式泡菜煎饼

制作时间：约25分钟 · 2–3人份

这道菜叫做泡菜煎饼（Kimchi-jeon）。这是一种加入卷心菜的薄咸煎饼，煎至外皮酥脆。既可作为开胃菜，也可作为正餐的点心。

食材：

200克现成的泡菜；

100克小麦面粉；

2汤匙泡菜汁；

100毫升冷水；

1个小洋葱；

1个鸡蛋；

2汤匙葱花；

½茶匙糖；

煎炸用油。

酱汁：

2汤匙酱油；

1 茶匙醋；

1 茶匙芝麻油；

少许芝麻。

做法：

将泡菜切成小块，洋葱切成细半环，青葱切碎。 在碗中混合面粉、鸡蛋、冷水、泡菜汁和糖。 加入蔬菜并搅拌均匀。面糊应呈稀状，但不可过稀。 在平底锅中倒入食用油并预热。将面糊薄薄地铺在锅中，形成一张大薄饼。 煎约3–4分钟，直到边缘呈金黄色。翻面再煎2–3分钟。 制作酱汁：将酱油、醋和芝麻油混合。撒上芝麻。 将薄饼切成小块，趁热配上酱汁上桌。

这道菜的秘诀在于发酵充分的泡菜。它赋予煎饼鲜明的酸辣风味。

3. 泡菜炒饭配鸡蛋

烹饪时间：约20分钟 · 2人份

这是利用剩余泡菜最方便的菜肴之一。在韩国，这道菜被称为泡菜炒饭（kimchi pokkimbap）。将米饭与卷心菜、蔬菜和香料一起翻炒，上面通常会放一个煎蛋。

食材：

300克熟米饭；

150克泡菜；

1个小洋葱；

2瓣大蒜；

2个鸡蛋；

1汤匙酱油；

1茶匙芝麻油；

1 茶匙高丽辣酱（可选）；

1汤匙植物油；

青葱；

佐餐用芝麻。

做法：

将泡菜切成小块。将洋葱切碎，大蒜用压蒜器压碎。 在平底锅中加热植物油。将洋葱炒至变软，加入蒜末，再翻炒约30秒。 加入泡菜翻炒3–4分钟，直至蔬菜略微变色。 加入米饭、酱油和韩式辣椒酱。充分翻炒，再煮几分钟。 最后加入芝麻油和葱花。 在另一个平底锅中煎两个鸡蛋。蛋黄可以留一点液态。 将米饭分装到盘中，上面放上鸡蛋，撒上芝麻。

如需增添风味，可在米饭中加入鸡肉块、培根、豆腐或蘑菇。若想让味道更浓郁，可多加一点泡菜汁。

小贴士：制作自制泡菜时，请使用干净的器皿，将蔬菜洗净，并严格遵守发酵条件。初次发酵完成后，请将其存放在冰箱中。 如需制作素食版本，请用植物性替代品代替鱼露和盐渍虾。

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