乌克兰与俄罗斯之间的无人机战争导致全球光纤价格急剧上涨，这种光纤用于操控能够抵御电子战手段的无人机。 高品质光纤的价格已从每公里约4美元飙升至近30美元。

据《金融时报》报道，俄罗斯凭借与中国达成的直接协议以及大宗材料的集中采购，在采购方面占据优势。

光纤无人机通过一根在飞行过程中逐渐放出的细电缆进行操控。与无线电遥控无人机不同，此类飞行器不依赖无线电信号，因此电子战手段无法压制其与操作员之间的通信通道。

据交易商和乌克兰无人机制造商称，对该产品的狂热需求导致光纤价格上涨了六倍多。此外，数据中心对光纤的需求也推高了价格，这些中心将其用于生产光缆。

据中国华泰证券分析师估算，到2026年，用于生产无人机的光纤需求量可能达到1.46亿公里，较去年增长155%。 与此同时，乌克兰计划生产至少300万架FPV无人机，而俄罗斯则计划生产350万架。

俄罗斯在市场上占据优势，因为其采用集中采购且批量采购光纤的方式。而乌克兰制造商则依赖于数百家独立公司和中间商。 据一位乌克兰贸易商称，俄罗斯买家与中国供应商有直接协议，对价格上涨的敏感度较低。

与此同时，材料价格上涨开始影响使用此类无人机的经济可行性。乌克兰TAF Industries公司创始人亚历山大·雅科文科表示，一架航程为30公里的无人机所需的光纤成本可能高达近1000美元。 因此，部分制造商更倾向于采用无线控制系统和Starlink终端，其价格约为300美元。

中国仍是全球光纤市场的主要供应商。该国占全球光纤总产量的半数以上，以及成品光缆产量的近一半。然而，用于制造光纤的玻璃坯料短缺限制了产能的扩大。

据报道，中国企业通过中间商销售光纤，而部分供应商并不关心其产品的后续用途。 具体而言，Potel Cable Group公司代表朱莉娅·李表示，自2月以来，用于无人机的特定光纤需求从零增长至约占该公司总销售额的一半。

与此同时，中国制造商恒通和烽火在俄罗斯均设有子公司。恒通方面否认曾直接向无人机制造商销售产品，并表示其大部分产品是通过中间商销售的。 Fiberhome表示，他们多年前就已停止在俄罗斯的业务，但未就其俄罗斯子公司的收入发表评论。

中国产光纤并不一定受双重用途商品出口限制的约束。 英国对俄制裁问题专家瓦利德·塔希尔赫利指出，他未听说美国、欧盟或英国曾因向俄罗斯无人机供应光纤而对中企实施制裁。

中国外交部表示，中国严格管控两用物品的出口，并反对利用战争来诋毁中国。

《金融时报》对此进行了报道。

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