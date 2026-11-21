Wojna dronów między Ukrainą a Rosją spowodowała gwałtowny wzrost światowych cen światłowodów, wykorzystywanych do sterowania dronami odpornymi na środki walki radioelektronicznej (REB). Cena wysokiej jakości światłowodu wzrosła z około 4 dolarów do prawie 30 dolarów za kilometr.

Według danych Financial Times Rosja ma przewagę w zakresie zakupów dzięki bezpośrednim porozumieniom z Chinami oraz scentralizowanym dostawom dużych partii materiału.

Drony sterowane światłowodem są kontrolowane za pomocą cienkiego kabla, który rozwija się podczas lotu. W przeciwieństwie do dronów sterowanych radiowo, takie urządzenia nie są uzależnione od sygnału bezprzewodowego, dlatego środki REB nie są w stanie zakłócić kanału łączności z operatorem.

Według handlowców i ukraińskich producentów dronów ogromny popyt na te produkty spowodował ponad sześciokrotny wzrost cen światłowodów. Dodatkowo na ceny wpływa popyt ze strony centrów przetwarzania danych, które wykorzystują je do produkcji kabli.

Według szacunków analityków chińskiego banku inwestycyjnego Huatai Securities w 2026 roku popyt na światłowody do produkcji dronów może osiągnąć 146 mln kilometrów. To o 155% więcej niż w zeszłym roku. Jednocześnie Ukraina planuje wyprodukować co najmniej trzy miliony dronów FPV, a Rosja – 3,5 mln.

Rosja ma przewagę na rynku, ponieważ kupuje światłowody w sposób scentralizowany i dużymi partiami. Ukraińscy producenci są natomiast uzależnieni od setek poszczególnych firm i pośredników. Według ukraińskiego handlowca rosyjscy nabywcy mają bezpośrednie umowy z chińskimi dostawcami i są mniej wrażliwi na wzrost cen.

Jednocześnie wzrost cen tego materiału zaczyna wpływać na ekonomiczną opłacalność stosowania takich dronów. Założyciel ukraińskiej firmy TAF Industries, Oleksandr Jakowenko, powiedział, że światłowód do jednego drona o zasięgu lotu 30 km może kosztować prawie 1000 dolarów. Z tego powodu część producentów preferuje bezprzewodowe systemy sterowania oraz terminale Starlink, które kosztują około 300 dolarów.

Głównym dostawcą światłowodów na rynek światowy pozostają Chiny. Na ten kraj przypada ponad połowa światowej produkcji tego materiału oraz prawie połowa produkcji gotowych kabli światłowodowych. Jednak wzrost produkcji ogranicza niedobór szklanych półfabrykatów, z których wytwarza się światłowody.

Doniesiono, że chińskie firmy sprzedają światłowody za pośrednictwem pośredników, a niektórzy dostawcy nie są zainteresowani dalszym wykorzystaniem swoich produktów. W szczególności przedstawicielka firmy Potel Cable Group, Julia Li, poinformowała, że od lutego popyt na poszczególne rodzaje włókien stosowanych w dronach wzrósł z zera do około połowy całej sprzedaży firmy.

Jednocześnie chińscy producenci Hengtong i Fiberhome posiadają spółki zależne w Rosji. Firma Hengtong zaprzeczyła, jakoby prowadziła bezpośrednią sprzedaż producentom dronów, i oświadczyła, że znaczną część produktów sprzedaje za pośrednictwem pośredników. W Fiberhome poinformowano, że wiele lat temu zaprzestano prowadzenia działalności w Rosji, ale nie skomentowano przychodów rosyjskiej spółki zależnej.

Chińskie światłowody niekoniecznie podlegają ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów podwójnego zastosowania. Ekspert ds. brytyjskich sankcji wobec Rosji, Walid Tahirheli, zaznaczył, że nie ma wiedzy na temat sankcji USA, UE czy Wielkiej Brytanii wobec chińskich firm właśnie za dostawy światłowodów do rosyjskich dronów.

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że kraj ten ściśle kontroluje eksport towarów podwójnego zastosowania, a także sprzeciwiło się wykorzystywaniu wojny do dyskredytowania Chin.

Informuje o tym Financial Times.

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