Война беспилотников между Украиной и Россией привела к резкому росту мировых цен на оптоволокно, которое используется для управления дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Стоимость высококачественного волокна выросла примерно с $4 до почти $30 за километр.

По данным Financial Times, Россия имеет преимущество в закупках благодаря прямым договоренностям с Китаем и централизованным поставкам крупных партий материала.

Дроны на оптоволокне управляются через тонкий кабель, который разматывается во время полёта. В отличие от беспилотников с радиоуправлением, такие аппараты не зависят от беспроводного сигнала, поэтому средства РЭБ не могут подавить канал связи с оператором.

По словам трейдеров и украинских производителей дронов, ажиотажный спрос на эту продукцию привел к удорожанию оптоволокна более чем в шесть раз. Дополнительное влияние на цены оказывает спрос со стороны центров обработки данных, которые используют его для производства кабелей.

По оценкам аналитиков китайского инвестиционного банка Huatai Securities, в 2026 году спрос на оптоволокно для производства дронов может достичь 146 млн километров. Это на 155% больше, чем в прошлом году. В то же время Украина планирует изготовить не менее трех миллионов FPV-дронов, а Россия — 3,5 млн.

Россия имеет преимущество на рынке, поскольку закупает оптоволокно централизованно и крупными партиями. Украинские производители, в свою очередь, зависят от сотен отдельных компаний и посредников. По словам украинского трейдера, российские покупатели имеют прямые договоренности с китайскими поставщиками и менее чувствительны к росту цен.

В то же время подорожание материала начинает влиять на экономическую целесообразность использования таких беспилотников. Основатель украинской компании TAF Industries Александр Яковенко рассказал, что оптоволокно для одного дрона с дальностью полета 30 км может стоить почти $1000. Из-за этого часть производителей отдаёт предпочтение беспроводным системам управления и терминалам Starlink, которые стоят около $300.

Основным поставщиком оптоволокна для мирового рынка остается Китай. На его долю приходится более половины глобального производства этого материала и почти половина выпуска готовых оптических кабелей. Однако наращивание производства сдерживается нехваткой стеклянных заготовок, из которых изготавливают волокно.

Сообщается, что китайские компании продают оптоволокно через посредников, а некоторые поставщики не интересуются дальнейшим использованием своей продукции. В частности, представительница компании Potel Cable Group Джулия Ли сообщила, что с февраля спрос на отдельные волокна, применяемые в дронах, вырос с нуля примерно до половины всех продаж компании.

В то же время китайские производители Hengtong и Fiberhome имеют дочерние компании в России. В Hengtong опровергли прямые продажи производителям дронов и заявили, что значительную часть продукции реализуют через посредников. В Fiberhome сообщили, что прекратили вести бизнес в России много лет назад, но не прокомментировали доходы своей российской дочерней компании.

Китайское оптоволокно не обязательно подпадает под ограничения на экспорт товаров двойного назначения. Эксперт по британским санкциям против России Валид Тахирхели отметил, что ему неизвестно о санкциях США, ЕС или Великобритании против китайских компаний именно за поставки оптоволокна для российских дронов.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а также выступили против использования войны для дискредитации Китая.

Об этом пишет Financial Times.

В Одесской области зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры после атаки РФ.

Россияне атаковали шесть районов Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии, есть пострадавшие.

Читай нас в