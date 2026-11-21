美国总统唐纳德·特朗普威胁要对在美国境外建设数据中心的公司处以“巨额罚款”。白宫此举旨在维护美国在人工智能领域相对于竞争对手的技术优势。

特朗普总统承诺将惩罚在海外建设数据中心的美国公司，威胁对任何此类尝试处以“巨额罚款”， 以此表达他对美国在人工智能领域全球主导权竞争中取胜的信心。

“我们不会允许数据中心迁往其他国家，因为中国会把它们全都拿走，我们绝不会让这种情况发生，”特朗普在白宫举行的一场详细记者会上表示。

特朗普的这番言论发表于该行业动荡的一天，周五人工智能公司股票的抛售导致标普500指数下跌3.7%。

这是18个多月来最剧烈的单周跌幅，反映出投资者普遍感到担忧。此次下跌发生在英伟达（Nvidia）爆出丑闻以及美国初创公司Anthropic首次公开募股（IPO）的背景下。

特朗普对人工智能行业的支持是总统在长达87分钟的新闻发布会上提及的一系列话题之一，出席该发布会的有美国副总统杰·迪·文斯、国务卿马尔科·鲁比奥、 国防部长皮特·哈格塞特以及财政部长斯科特·贝森特出席。

据《洛杉矶时报》报道。

特朗普威胁称，将因欧盟对科技公司处以罚款而对其发起关税调查。

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