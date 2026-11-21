Трамп пригрозил компаниям огромными штрафами за строительство дата-центров за рубежом
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «огромные штрафы» для компаний, строящих центры обработки данных за пределами Соединенных Штатов. Таким образом Белый дом стремится сохранить технологическое преимущество страны над конкурентами в сфере искусственного интеллекта.
Президент Трамп пообещал наказать американские компании, строящие центры обработки данных за рубежом, пригрозив наложить «огромные штрафы» за любую подобную попытку, стремясь выразить уверенность в своих усилиях по обеспечению победы США в мировой гонке за доминирование в области искусственного интеллекта.
«Мы не позволим центрам обработки данных перемещаться в другие страны, потому что Китай заберет их все, мы не допустим, чтобы это произошло», — сказал Трамп во время обширной пресс-конференции в Белом доме.
Замечания Трампа прозвучали в бурный для отрасли день, когда распродажа акций компаний из сферы искусственного интеллекта в пятницу привела к падению индекса S&P 500 на 3,7%.
Это было самое стремительное недельное падение за более чем 18 месяцев, что свидетельствует о беспокойстве среди инвесторов. Падение произошло на фоне скандала в компании Nvidia и дебюта американского стартапа Anthropic на рынке.
Защита Трампом индустрии искусственного интеллекта была одной из ряда тем, которые президент затронул во время 87-минутной пресс-конференции, на которой присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, а также министр финансов Скотт Бессент.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
Трамп пригрозил ЕС тарифным расследованием из-за штрафов, наложенных на технологические компании.