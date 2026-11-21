Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «огромные штрафы» для компаний, строящих центры обработки данных за пределами Соединенных Штатов. Таким образом Белый дом стремится сохранить технологическое преимущество страны над конкурентами в сфере искусственного интеллекта.

Президент Трамп пообещал наказать американские компании, строящие центры обработки данных за рубежом, пригрозив наложить «огромные штрафы» за любую подобную попытку, стремясь выразить уверенность в своих усилиях по обеспечению победы США в мировой гонке за доминирование в области искусственного интеллекта.

«Мы не позволим центрам обработки данных перемещаться в другие страны, потому что Китай заберет их все, мы не допустим, чтобы это произошло», — сказал Трамп во время обширной пресс-конференции в Белом доме.

Замечания Трампа прозвучали в бурный для отрасли день, когда распродажа акций компаний из сферы искусственного интеллекта в пятницу привела к падению индекса S&P 500 на 3,7%.

Это было самое стремительное недельное падение за более чем 18 месяцев, что свидетельствует о беспокойстве среди инвесторов. Падение произошло на фоне скандала в компании Nvidia и дебюта американского стартапа Anthropic на рынке.

Защита Трампом индустрии искусственного интеллекта была одной из ряда тем, которые президент затронул во время 87-минутной пресс-конференции, на которой присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, а также министр финансов Скотт Бессент.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Трамп пригрозил ЕС тарифным расследованием из-за штрафов, наложенных на технологические компании.

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