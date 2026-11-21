В Финском заливе горит российское грузовое судно после атаки БПЛА
Утром 21 ноября в Финском заливе вспыхнул пожар на российском грузовом судне, подвергшемся атаке беспилотников.
Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко утверждает, что судно было атаковано двумя беспилотниками.
Силы обороны Финляндии также сообщили, что в первой половине дня в субботу зафиксировали удар беспилотников по российскому торговому судну к западу от острова Гогланд, в восточной части Финского залива, в международных водах. По данным сил обороны, судно повреждено.
Финляндия проинформировала об инциденте своих союзников.
По данным полиции Эстонии, речь идет о судне «Спарта II», которое следовало из Санкт-Петербурга в Калининград. В момент удара оно находилось примерно в 11 морских милях (20,4 километра) к северу от острова Вайндло, у побережья Эстонии.
Российские власти сообщили, что экипаж судна эвакуируют.
Судно находилось на судоходном пути, открытом для международного движения, в зоне ответственности морского спасательного центра Санкт-Петербурга.
Информации о возможном загрязнении окружающей среды пока нет, добавили в полиции Эстонии.
Об этом сообщает Yle.
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