Утром 21 ноября в Финском заливе вспыхнул пожар на российском грузовом судне, подвергшемся атаке беспилотников.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко утверждает, что судно было атаковано двумя беспилотниками.

Силы обороны Финляндии также сообщили, что в первой половине дня в субботу зафиксировали удар беспилотников по российскому торговому судну к западу от острова Гогланд, в восточной части Финского залива, в международных водах. По данным сил обороны, судно повреждено.

Финляндия проинформировала об инциденте своих союзников.

По данным полиции Эстонии, речь идет о судне «Спарта II», которое следовало из Санкт-Петербурга в Калининград. В момент удара оно находилось примерно в 11 морских милях (20,4 километра) к северу от острова Вайндло, у побережья Эстонии.

Российские власти сообщили, что экипаж судна эвакуируют.

Судно находилось на судоходном пути, открытом для международного движения, в зоне ответственности морского спасательного центра Санкт-Петербурга.

Информации о возможном загрязнении окружающей среды пока нет, добавили в полиции Эстонии.

Об этом сообщает Yle.

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