Rano 21 listopada w Zatoce Fińskiej wybuchł pożar na rosyjskim statku towarowym, który został zaatakowany przez drony.

Gubernator obwodu leningradzkiego Federacji Rosyjskiej Aleksander Drozdzenko twierdzi, że statek został zaatakowany przez dwa drony.

Fińskie siły zbrojne poinformowały również, że w pierwszej połowie dnia w sobotę odnotowały atak dronów na rosyjski statek handlowy na zachód od wyspy Gogland, we wschodniej części Zatoki Fińskiej, na wodach międzynarodowych. Według danych sił obronnych statek został uszkodzony.

Finlandia poinformowała o tym incydencie swoich sojuszników.

Według danych estońskiej policji chodzi o statek „Sparta II”, który płynął z Sankt Petersburga do Kaliningradu. W momencie uderzenia znajdował się on około 11 mil morskich (20,4 kilometra) na północ od wyspy Vaindlo, u wybrzeży Estonii.

Władze rosyjskie poinformowały, że załoga statku jest ewakuowana.

Statek znajdował się na szlaku żeglugowym otwartym dla ruchu międzynarodowego, w strefie odpowiedzialności morskiego centrum ratowniczego w Sankt Petersburgu.

Jak dodała estońska policja, na razie nie ma informacji o ewentualnym zanieczyszczeniu środowiska.

Informację tę podaje Yle.

W pobliżu Soczi zapalił się tankowiec z 23 Hindusami na pokładzie — NDTV World.

Czytaj nas na