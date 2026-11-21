21 ноября Европейский Союз и Индонезия подписали соглашения о торговле и инвестициях, которые предусматривают отмену 98,5 % пошлин на европейские товары.

По прогнозам, в течение следующих 15 лет объемы экспорта из ЕС в эту страну Юго-Восточной Азии увеличатся почти на 40%. Кроме того, благодаря этим соглашениям европейские экспортеры смогут ежегодно экономить более 600 миллионов евро на таможенных платежах.

Ожидается, что соглашение будет особенно выгодным для таких отраслей, как машиностроение и производство автотранспортных средств.

По словам представителей Еврокомиссии, соглашения также откроют новые возможности для инвестиций в Индонезию — в частности, в сферах производства электромобилей, электроники и фармацевтики.

Теперь соглашения должны быть одобрены в Европарламенте и ратифицированы в Индонезии. В случае утверждения соглашения могут вступить в силу уже в начале следующего года.

В 2025 году объем торговли между ЕС и Индонезией составил 28,9 млрд евро: экспорт из ЕС достиг 10,2 млрд евро, а импорт в ЕС — 18,7 млрд евро.

Источник: Euronews.

Напомним, что ЕС и Индонезия отменяют 98% пошлин и открывают рынок алкогольной продукции — Politico

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