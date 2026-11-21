21 listopada Unia Europejska i Indonezja podpisały umowy o handlu i inwestycjach, które przewidują zniesienie 98,5% ceł na towary europejskie.

Według prognoz w ciągu najbliższych 15 lat wolumen eksportu z UE do tego kraju w Azji Południowo-Wschodniej wzrośnie o prawie 40%. Ponadto dzięki tym porozumieniom europejscy eksporterzy będą mogli co roku zaoszczędzić ponad 600 milionów euro na opłatach celnych.

Oczekuje się, że umowa będzie szczególnie korzystna dla takich branż, jak przemysł maszynowy i produkcja pojazdów silnikowych.

Według przedstawicieli Komisji Europejskiej porozumienia otworzą również nowe możliwości inwestowania w Indonezji – w szczególności w sektorach produkcji pojazdów elektrycznych, elektroniki i farmaceutyków.

Teraz umowy muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i ratyfikowane w Indonezji. W przypadku zatwierdzenia umowy mogą wejść w życie już na początku przyszłego roku.

W 2025 roku wartość wymiany handlowej między UE a Indonezją wyniosła 28,9 mld euro: eksport z UE osiągnął 10,2 mld euro, a import do UE – 18,7 mld euro.

Źródło: Euronews.

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