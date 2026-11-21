Prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem „ogromnych kar” na firmy, które budują centra przetwarzania danych poza granicami Stanów Zjednoczonych. W ten sposób Biały Dom dąży do utrzymania przewagi technologicznej kraju nad konkurentami w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Prezydent Trump obiecał ukarać amerykańskie firmy budujące centra przetwarzania danych za granicą, grożąc nałożeniem „ogromnych kar” za każdą taką próbę, próbując wyrazić pewność co do swoich wysiłków na rzecz zwycięstwa USA w światowym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji.

„Nie pozwolimy, aby centra przetwarzania danych przenosiły się do innych krajów, ponieważ Chiny przejmą je wszystkie – nie dopuścimy, by tak się stało” – powiedział Trump podczas obszernej konferencji prasowej w Białym Domu.

Wypowiedź Trumpa padła w burzliwym dla branży dniu, kiedy to piątkowa wyprzedaż akcji spółek z sektora sztucznej inteligencji spowodowała spadek indeksu S&P 500 o 3,7%.

Była to najgłębsza tygodniowa strata od ponad 18 miesięcy, co świadczy o niepokoju wśród inwestorów. Spadek nastąpił na tle skandalu w firmie Nvidia oraz debiutu amerykańskiego start-upu Anthropic na rynku.

Obrona branży sztucznej inteligencji przez Trumpa była jednym z wielu tematów poruszonych przez prezydenta podczas 87-minutowej konferencji prasowej, w której uczestniczyli wiceprezydent USA Jay D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hagseth, a także minister finansów Scott Bessent.

Informuje o tym Los Angeles Times.

Trump zagroził UE wszczęciem dochodzenia w sprawie ceł w związku z karami nałożonymi na firmy technologiczne.

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