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Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити «величезні штрафи» для компаній, які будують центри обробки даних за межами Сполучених Штатів. Таким чином Білий дім прагне зберегти технологічну перевагу країни над конкурентами у сфері штучного інтелекту.

Президент Трамп пообіцяв покарати американські компанії, які будують центри обробки даних за кордоном, погрожуючи накласти «величезні штрафи» на будь-яку таку спробу, прагнучи висловити впевненість у своїх зусиллях щодо перемоги США у світовій гонці за домінування в галузі штучного інтелекту.

«Ми не дозволимо центрам обробки даних переміщуватися в інші країни, тому що Китай забере їх усі, ми не допустимо, щоб це сталося», – сказав Трамп під час розгорнутої пресконференції у Білому домі.

Зауваження Трампа прозвучали у бурхливий для галузі день, коли розпродаж акцій компаній зі штучного інтелекту в п’ятницю спричинив падіння індексу S&P 500 на 3,7%.

Це була найстрімкіша тижнева втрата за понад 18 місяців, що свідчить про занепокоєння серед інвесторів. Падіння відбулося на тлі скандалу в компанії Nvidia та дебюту американського стартапу Anthropic на ринку.

Захист Трампом індустрії штучного інтелекту був серед низки тем, які президент порушив під час 87-хвилинної пресконференції, на якій були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, а також міністр фінансів Скотт Бессент.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Трамп пригрозив ЄС тарифним розслідуванням через штрафи технологічним компаніям.

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