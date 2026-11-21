Трамп пригрозив величезними штрафами компаніям за будівництво дата-центрів за кордоном
Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити «величезні штрафи» для компаній, які будують центри обробки даних за межами Сполучених Штатів. Таким чином Білий дім прагне зберегти технологічну перевагу країни над конкурентами у сфері штучного інтелекту.
Президент Трамп пообіцяв покарати американські компанії, які будують центри обробки даних за кордоном, погрожуючи накласти «величезні штрафи» на будь-яку таку спробу, прагнучи висловити впевненість у своїх зусиллях щодо перемоги США у світовій гонці за домінування в галузі штучного інтелекту.
«Ми не дозволимо центрам обробки даних переміщуватися в інші країни, тому що Китай забере їх усі, ми не допустимо, щоб це сталося», – сказав Трамп під час розгорнутої пресконференції у Білому домі.
Зауваження Трампа прозвучали у бурхливий для галузі день, коли розпродаж акцій компаній зі штучного інтелекту в п’ятницю спричинив падіння індексу S&P 500 на 3,7%.
Це була найстрімкіша тижнева втрата за понад 18 місяців, що свідчить про занепокоєння серед інвесторів. Падіння відбулося на тлі скандалу в компанії Nvidia та дебюту американського стартапу Anthropic на ринку.
Захист Трампом індустрії штучного інтелекту був серед низки тем, які президент порушив під час 87-хвилинної пресконференції, на якій були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, а також міністр фінансів Скотт Бессент.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Трамп пригрозив ЄС тарифним розслідуванням через штрафи технологічним компаніям.