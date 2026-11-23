Об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно данным исследования, в Западной и Центральной Африке 45% женщин не могут отказать мужчине в сексуальных отношениях. В Восточной и Южной Африке, а также в арабских странах этот показатель составляет 33%, а в Латинской Америке и Карибском бассейне — 10%.

Особенно уязвимы девочки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет. У них меньше возможностей отказаться от секса, чем у женщин в возрасте 45–49 лет. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные восьми стран, в частности Анголы, Казахстана, Нигерии и Таджикистана.

Юрист международной правозащитной организации Equality Now Жан-Поль Мурунга назвал эти результаты тревожными, особенно с учетом того, что африканские страны ратифицировали Мапутский протокол. Этот документ, принятый в 2003 году, гарантирует права женщин, защиту от насилия и принцип добровольного согласия на брак.

«Это действительно печальные цифры. Нам еще предстоит сделать очень многое, чтобы женщины и девушки могли воспользоваться правами, предусмотренными этими обязательствами», — отметил Мурунга.

По его словам, одна из главных проблем заключается в том, что в ряде африканских стран изнасилование в браке до сих пор не считается уголовным преступлением.

В частности, в семи странах, среди которых Кот-д’Ивуар, Эфиопия и Южный Судан, законодательство прямо освобождает мужчин от ответственности за изнасилование жен. В Танзании и Эритрее такие действия наказываются только в том случае, если супруги не проживают вместе.

«Половой акт без свободного и добровольного согласия является сексуальным насилием, в том числе и в браке. Брак не означает постоянного или автоматического согласия. Женщина сохраняет право решать, вступать ли в сексуальные отношения, когда именно и при каких обстоятельствах», — подчеркнул правозащитник.

Особенно сложная ситуация в странах, где разрешены детские браки, а изнасилование в браке не квалифицируется как преступление. Из-за пробелов в законодательстве несовершеннолетние жены фактически остаются без защиты от сексуального насилия.

Например, в Габоне мужчину, похитившего ребёнка и женившегося на нём, можно привлечь к ответственности только после аннулирования брака.

Основательница организации A Girl At A Time, которая поддерживает девочек-подростков в Сьерра-Леоне, Алимату Димонекене отметила, что во многих африканских обществах сексуальные отношения до сих пор считаются обязанностью жены, а вопрос согласия в браке практически не обсуждается.

«Мы даже не начали говорить об изнасиловании в браке. Женщины никогда не называют это изнасилованием. Они находят этому оправдание или даже обвиняют себя», — рассказала она.

По словам правозащитницы, в Западной Африке на отношение к женщинам влияет, в частности, традиция выкупа невесты, когда мужчина передает её семье деньги, скот или другие ценности.

«Как только он заплатил выкуп за невесту, он считает тебя своей собственностью, и ты не можешь отказать ему в выполнении его требований. Он получает всё, чего хочет, в частности в вопросах интимных отношений, финансов и воспитания детей», — пояснила Димонекене.

Источник: The Guardian

Напомним, более 50 стран в Париже согласовывают пакт о правах детей.

В Нигерии призвали включить права человека в климатическую политику.