联合国人口基金（UNFPA）最新报告中提到了这一点。

研究数据显示，在西非和中非地区，45%的女性无法拒绝丈夫的性要求。 在东非和南非以及阿拉伯国家，这一比例为33%，而在拉丁美洲和加勒比地区则为10%。

15至19岁的少女和年轻女性尤其处于弱势地位。与45至49岁的女性相比，她们拒绝性行为的机会更少。 研究人员通过分析包括安哥拉、哈萨克斯坦、尼日利亚和塔吉克斯坦在内的八个国家的数据，得出了这一结论。

国际人权组织“Equality Now”的律师让-保罗·穆鲁恩加称这些结果令人担忧，尤其是考虑到非洲各国已通过《马普托议定书》。 这份于2003年通过的文件保障了妇女的权利、免受暴力侵害的保护以及婚姻自愿同意原则。

“这些数据确实令人沮丧。我们还有很多工作要做，才能让妇女和女孩能够行使这些义务所规定的权利，”穆鲁恩加指出。

据他介绍，主要问题之一在于，在一些非洲国家，婚内强奸至今仍不被视为刑事犯罪。

特别是，在包括科特迪瓦、埃塞俄比亚和南苏丹在内的七个国家，法律明确规定丈夫强奸妻子不承担法律责任。 在坦桑尼亚和厄立特里亚，只有当夫妻分居时，此类行为才会受到惩罚。

“未经自由和自愿同意的性行为即构成性暴力，即使是在婚姻关系中也是如此。 婚姻并不意味着持续或自动的同意。女性保留决定是否发生性关系、何时以及在何种情况下发生性关系的权利，”这位人权捍卫者强调道。

在允许童婚且婚内强奸未被定为犯罪的国家，情况尤为严峻。由于法律漏洞，未成年妻子实际上无法获得免受性暴力侵害的保护。

例如，在加蓬，绑架儿童并与之结婚的男子，只有在婚姻被撤销后才能被追究责任。

在塞拉利昂支持少女的组织“A Girl At A Time”的创始人阿利马图·迪莫内肯指出，在许多非洲社会中，性关系至今仍被视为妻子的义务， 而婚姻中的同意问题几乎从未被讨论。

“我们甚至还没开始谈论婚内强奸。女性从不将此称为强奸。她们会为这种行为找借口，甚至自责，”她说道。

据这位人权活动家介绍，在西非，对女性的态度尤其受到“新娘赎金”传统的影响，即丈夫向新娘的家人支付金钱、牲畜或其他贵重物品。

“一旦他付了聘礼，他就认为你是他的私有财产，你无法拒绝他的任何要求。 他能得到他想要的一切，特别是在亲密关系、财务和育儿方面，”迪莫内肯解释道。

来源：《卫报》

值得一提的是，50多个国家正在巴黎商定一项关于儿童权利的公约。

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