Про це йдеться у новому звіті Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

За даними дослідження, у Західній та Центральній Африці 45% жінок не можуть відмовити чоловікові в сексуальних стосунках. У Східній та Південній Африці, а також в арабських країнах цей показник становить 33%, а в Латинській Америці та Карибському басейні — 10%.

Особливо вразливими є дівчата та молоді жінки віком від 15 до 19 років. Вони мають менше можливостей відмовитися від сексу, ніж жінки віком 45–49 років. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши дані восьми країн, зокрема Анголи, Казахстану, Нігерії та Таджикистану.

Юрист міжнародної правозахисної організації Equality Now Жан-Поль Мурунга назвав ці результати тривожними, особливо з огляду на те, що африканські країни ухвалили Мапутський протокол. Цей документ, прийнятий у 2003 році, гарантує права жінок, захист від насильства та принцип добровільної згоди на шлюб.

«Це справді сумні цифри. Нам ще належить зробити дуже багато, щоб жінки й дівчата могли скористатися правами, передбаченими цими зобов’язаннями», — зазначив Мурунга.

За його словами, одна з головних проблем полягає в тому, що в низці африканських країн зґвалтування у шлюбі досі не вважається кримінальним злочином.

Зокрема, у семи країнах, серед яких Кот-д’Івуар, Ефіопія та Південний Судан, законодавство прямо звільняє чоловіків від відповідальності за зґвалтування дружин. У Танзанії та Еритреї такі дії караються лише тоді, коли подружжя не проживає разом.

«Статевий акт без вільної та добровільної згоди є сексуальним насильством, зокрема й у шлюбі. Шлюб не означає постійної чи автоматичної згоди. Жінка зберігає право вирішувати, чи вступати в сексуальні стосунки, коли саме та за яких обставин», — наголосив правозахисник.

Особливо складна ситуація в країнах, де дозволені дитячі шлюби, а зґвалтування у шлюбі не криміналізоване. Через прогалини в законодавстві неповнолітні дружини фактично залишаються без захисту від сексуального насильства.

Наприклад, у Габоні чоловіка, який викрав дитину й одружився з нею, можна притягнути до відповідальності лише після анулювання шлюбу.

Засновниця організації A Girl At A Time, яка підтримує дівчат-підлітків у Сьєрра-Леоне, Алімату Дімонекене зазначила, що в багатьох африканських суспільствах сексуальні стосунки досі вважають обов’язком дружини, а питання згоди в шлюбі майже не обговорюють.

«Ми навіть не почали говорити про зґвалтування у шлюбі. Жінки ніколи не називають це зґвалтуванням. Вони знаходять цьому виправдання або навіть звинувачують себе», — розповіла вона.

За словами правозахисниці, у Західній Африці на ставлення до жінок впливає, зокрема, традиція викупу за наречену, коли чоловік передає її родині гроші, худобу або інші цінності.

«Щойно він заплатив викуп за наречену, він вважає тебе своєю власністю, і ти не можеш відмовити йому у виконанні його вимог. Він отримує все, чого хоче, зокрема в питаннях інтимних стосунків, фінансів і виховання дітей», — пояснила Дімонекене.

Джерело: The Guardian

Нагадаємо, понад 50 країн у Парижі погоджують пакт про права дітей.

У Нігерії закликали включити права людини до кліматичної політики.