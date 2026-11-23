Informacje te zawarte są w nowym raporcie Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA).

Zgodnie z wynikami badania w Afryce Zachodniej i Środkowej 45% kobiet nie może odmówić mężowi stosunku seksualnego. W Afryce Wschodniej i Południowej, a także w krajach arabskich wskaźnik ten wynosi 33%, a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 10%.

Szczególnie narażone są dziewczęta i młode kobiety w wieku od 15 do 19 lat. Mają one mniej możliwości odmowy stosunku seksualnego niż kobiety w wieku 45–49 lat. Do takiego wniosku doszli badacze po przeanalizowaniu danych z ośmiu krajów, w tym z Angoli, Kazachstanu, Nigerii i Tadżykistanu.

Jean-Paul Murunga, prawnik międzynarodowej organizacji praw człowieka Equality Now, określił te wyniki jako niepokojące, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że kraje afrykańskie ratyfikowały protokół z Maputo. Ten dokument, przyjęty w 2003 roku, gwarantuje prawa kobiet, ochronę przed przemocą oraz zasadę dobrowolnej zgody na zawarcie małżeństwa.

„To naprawdę smutne dane. Musimy jeszcze bardzo wiele zrobić, aby kobiety i dziewczęta mogły korzystać z praw przewidzianych w tych zobowiązaniach” – zaznaczył Murunga.

Według niego jednym z głównych problemów jest to, że w wielu krajach afrykańskich gwałt w małżeństwie nadal nie jest uznawany za przestępstwo.

W szczególności w siedmiu krajach, w tym w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Etiopii i Sudanie Południowym, przepisy prawne wyraźnie zwalniają mężczyzn z odpowiedzialności za gwałt na żonach. W Tanzanii i Erytrei takie czyny są karalne tylko wtedy, gdy małżonkowie nie mieszkają razem.

„Stosunek płciowy bez swobodnej i dobrowolnej zgody stanowi przemoc seksualną, w tym również w małżeństwie. Małżeństwo nie oznacza stałej ani automatycznej zgody. Kobieta zachowuje prawo do decydowania, czy wchodzić w relacje seksualne, kiedy i w jakich okolicznościach” – podkreślił obrońca praw człowieka.

Szczególnie trudna jest sytuacja w krajach, w których dozwolone są małżeństwa dzieci, a gwałt w małżeństwie nie jest uznawany za przestępstwo. Z powodu luk w ustawodawstwie nieletnie żony pozostają w praktyce bez ochrony przed przemocą seksualną.

Na przykład w Gabonie mężczyzna, który porwał dziecko i ożenił się z nim, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dopiero po unieważnieniu małżeństwa.

Założycielka organizacji „A Girl At A Time”, która wspiera nastoletnie dziewczęta w Sierra Leone, Alimatu Dimoneken, zauważyła, że w wielu społeczeństwach afrykańskich stosunki seksualne nadal uważa się za obowiązek żony, a kwestia zgody w małżeństwie prawie nie jest poruszana.

„Nawet nie zaczęliśmy rozmawiać o gwałcie w małżeństwie. Kobiety nigdy nie nazywają tego gwałtem. Znajdują dla tego usprawiedliwienie, a nawet obwiniają siebie” – powiedziała.

Według obrończyni praw człowieka w Afryce Zachodniej na stosunek do kobiet wpływa między innymi tradycja okupu za narzeczoną, kiedy to mężczyzna przekazuje jej rodzinie pieniądze, bydło lub inne wartościowe przedmioty.

„Gdy tylko zapłaci okup za narzeczoną, uważa cię za swoją własność i nie możesz odmówić mu spełnienia jego żądań. Otrzymuje wszystko, czego chce, zwłaszcza w kwestiach intymnych, finansów i wychowania dzieci” – wyjaśniła Dimoneken.

Źródło: The Guardian

Przypomnijmy, że ponad 50 krajów uzgodniło w Paryżu pakt dotyczący praw dzieci.

W Nigerii wezwano do uwzględnienia praw człowieka w polityce klimatycznej.