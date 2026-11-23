В норвежском Лиллехаммере польские прыгуны с трамплина набрали четыре зачётных очка по итогам первых двух личных мужских стартов сезона Кубка мира. Все очки сборной принёс Кацпер Томасьяк, занявший 27-е место в воскресном соревновании. Как сообщает Interia Sport, это худший старт сезона для польской команды за 28 лет.

Проблемы с квалификацией

На субботнее соревнование не смогли квалифицироваться двое польских спортсменов, а на воскресное — трое. Те, кто прошёл отбор, заняли 32-е, 33-е, 40-е, 42-е и 47-е места. Томасьяк объяснил своё воскресное выступление слишком агрессивным отталкиванием на трамплине. В то же время в пятничной квалификации он был четвёртым.

Главный тренер сборной Польши Мацей Мацисяк после первого уикенда Кубка мира заявил, что команда приехала с оптимизмом, однако проблемы начались уже с первых прыжков. По его словам, спортсменам не хватало уверенности и дальности полётов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условные командные результаты

По подсчётам Адама Бухольца, в неофициальном сравнении результатов сильнейших пар каждой сборной Польша заняла бы девятое место. Её преимущество над Казахстаном составило бы лишь 1,1 балла, а последней в этом рейтинге стала бы Эстония.

В отдельном условном подсчёте командного соревнования с четырьмя спортсменами Польша также заняла девятую позицию с 847,5 балла. Выше оказались Норвегия, Австрия, Словения, Швейцария, Япония, США, Германия и Финляндия, а Казахстан набрал бы 574,6 балла. Для расчёта результатов спортсменов, не вышедших в финальный раунд, их оценки удваивали, а для тех, кто не прошёл квалификацию, учитывали результат квалификации.

Читай нас в