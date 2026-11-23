W Lillehammer w Norwegii polscy skoczkowie narciarscy zdobyli cztery punkty klasyfikacyjne po pierwszych dwóch indywidualnych konkursach mężczyzn sezonu Pucharu Świata. Wszystkie punkty dla reprezentacji zdobył Kacper Tomasiak, który w niedzielnym konkursie zajął 27. miejsce. Jak informuje Interia Sport, jest to najgorszy początek sezonu polskiej drużyny od 28 lat.

Problemy z kwalifikacją

Do sobotniego konkursu nie zdołało zakwalifikować się dwóch polskich zawodników, a do niedzielnego — trzech. Ci, którzy przeszli kwalifikacje, zajęli 32., 33., 40., 42. i 47. miejsca. Tomasiak wyjaśnił swój niedzielny występ zbyt agresywnym odbiciem na skoczni. Jednocześnie w piątkowych kwalifikacjach był czwarty.

Główny trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak po pierwszym weekendzie Pucharu Świata powiedział, że drużyna przyjechała z optymizmem, jednak problemy zaczęły się już od pierwszych skoków. Według niego zawodnikom brakowało pewności siebie i odległości lotów.

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Warunkowe wyniki drużynowe

Według wyliczeń Adama Bucholza, w nieoficjalnym porównaniu wyników najsilniejszych par każdej reprezentacji Polska zajęłaby dziewiąte miejsce. Jej przewaga nad Kazachstanem wyniosłaby zaledwie 1,1 punktu, a ostatnia w tym zestawieniu byłaby Estonia.

W osobnym warunkowym wyliczeniu konkursu drużynowego z udziałem czterech zawodników Polska również zajęła dziewiątą pozycję z dorobkiem 847,5 punktu. Wyżej znalazły się Norwegia, Austria, Słowenia, Szwajcaria, Japonia, USA, Niemcy i Finlandia, a Kazachstan zdobyłby 574,6 punktu. Przy obliczaniu wyników zawodników, którzy nie awansowali do rundy finałowej, ich noty podwajano, a w przypadku tych, którzy nie przeszli kwalifikacji, uwzględniano wynik kwalifikacji.

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